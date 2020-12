Xbox Series X, PS5 o Switch ¿Cuál comprar?

Seamos claros en una cosa: no hay una respuesta universal a la pregunta Xbox Series X, PS5 o Switch.

Cada vez que sale una nueva generación de consolas se hace esta pregunta, como si existiera una respuesta mágica. Los padres confundidos buscarán ayuda, así como aquellos que suelen comprar una de estas máquinas por el capricho de jugar una o dos franquicias. Pero lo cierto es que no hay una consola perfecta para todo el mundo. Contrario a lo que trolls o fans apasionados digan, no hay una ‘mejor consola’. Las especificaciones técnicas son llamativas, pero en el mundo real solo un personaje menor de personas realmente pone atención a ellas.

Entonces ¿Cómo responder esta pregunta? En ENTER.CO nos pusimos esta tarea y decidimos que la mejor manera de resolver esta pregunta es crear una especie de guía que muestre las ventajas y debilidades de cada una en diferentes aspectos que pueden ser de tu atención. Nosotros solo ofreceremos los datos, así como una interpretación de ellos. Eres tú quien en última instancia debe decidir cuál de las consolas se quiere llevar a casa.

También queremos aclarar que esta no es una guía técnica. Está pensada más como una serie de ideas a considerar, más que una comparación entre las capacidades gráficas de una consola, los FPS que alcanza o la velocidad de carga.

¿Comenzamos?

Juegos exclusivos

Si ponemos este título primero, es porque termina siendo el más relevante. Como demostró la generación pasada, son los juegos los que mueven la venta de consolas. Es posible que selecciones la máquina que vas a jugar basado en los títulos que solo están disponible en ella.

Sin embargo, hay un elemento que debes considerar: tanto la Xbox Series X/Series S, como la PS5 acaban de salir al mercado. Lo que esto significa es que ambas no cuentan con muchos juegos disponibles nuevos que ameriten su compra. Si debes jugar ‘Demon Souls’ entonces quizás sea una compra necesaria… pero por ahora el panorama es bastante desierto y siendo honestos es 2021 cuando tendremos una mejor idea de cómo se compara el calendario de títulos.

En el caso de la Xbox Series X estás haciendo una apuesta al futuro. A diferencia de Sony, Microsoft terminó la generación anterior sin un catálogo particularmente fuerte de nuevas IP. También está el hecho de que sus juegos no son realmente ‘exclusivos’, considerando que todos suelen también estar disponibles en PC, con lo que quizás lo mejor es que te armes un computador (que, seamos honestos, suele ser la mejor opción para el bolsillo a largo plazo).

Nintendo, por otro lado, sí que tiene una selección solida de juegos. De hecho, muchos argumentarán que el éxito de la franquicia radica en una serie de éxitos tras éxitos que han creado una de las librerías más completas y de calidad actualmente. Sin embargo, ten presente que los juegos AAA suelen saltarse la Switch, principalmente porque no está capacitada para lidiar con las gráficas de máximo nivel de estos títulos más recientes.

Algunas franquicias que pueden motivar tu compra:

PS5: ‘God of War’, ‘Horizon Zero’, ‘Marvel’s Spider-man’, ‘Gran Turismo’

Xbox Series X/S: ‘Gears of War’, ‘Halo’, ‘Forza’, ‘Ori and the Will’ y, tal vez, juegos de Bethesda como ‘Doom’ o ‘Fallout’.

Nintendo: cualquier juego perteneciente a la franquicia de ‘Mario’, ‘Pokémon’, ‘Animal Crossing’, ‘The Legend of Zelda’, ‘Super Smash Brothers’.

Precio

¿Esperar o no esperar? Ahí está el dilema.

Al momento de mirar precios esta generación hay varios factores a tener presentes. El más importante vendría a ser que la generación actual es bastante costosa. Estamos hablando de un incremento de más de 100 dólares en el costo tradicional de estas máquinas. En el caso de la PS5 no es posible comprarla por debajo de los dos millones de pesos. La versión digital ofrece una reducción, pero sigue siendo una máquina que supone una inversión considerable de precio.

Xbox ofrece más alternativas. La Xbox Series X también tiene un costo superior a los dos millones de pesos, pero por otro lado tenemos la Xbox Series S que es la consola de nueva generación más económica que existe, con un precio de 1.499.900 pesos. Un costo que está más cercano a lo que estamos acostumbrados a pagar en el país por una nueva máquina para jugar.

Antes de hablar de la Switch (porque está relacionado) hay que responder ¿vale la pena esperar para ver una reducción de costo? Y la respuesta sencilla es que el paso del tiempo no garantiza que sea más económico comprar una nueva consola.

La Nintendo Switch, por ejemplo, se rehúsa a bajar de precio. De hecho, hoy para algunos pude ser más costoso (y complicado) conseguir la consola que hace tres años. Incluso con la existencia de una versión más económica, la reducción de precio de la Switch no ha sido tan dramática como algunos esperan.

Hay dos factores que hay que tener en cuenta: la demanda y la inflación del dólar. En países como Colombia, el valor de la moneda americana ha reducido cualquier descuento o reducción de costo que hubiéramos podido aprovechar. No podemos determinar si la divisa americana seguirá inflándose, pero la tendencia no parece indicar lo contrario. Luego está la demanda de una consola, que también afecta su valor. La diferencia entre costos de la Switch con, por ejemplo, la Wii U, demuestra como este elemento puede mantener por años intacto el costo de una consola.

¿A qué vamos con todo esto? Si quieres ir por la opción más económica, la Switch o la Xbox Series S son las mejores opciones. De lo contrario el castigo al bolsillo será más que notable.

Los servicios en línea

Si vas a comprar una Xbox (series X o S) más te vale que inviertas también en Game Pass. De lo contrario, la oferta no resulta tan atractiva. La librería de juegos de Microsoft es, quizás, más valiosa que su consola y en compañía de la Series S ofrece la oportunidad de jugar los próximos títulos sin tener que invertir en cada nuevo juego que salga. También incrementa el valor al ofrecerte, de inmediato, la oportunidad de jugar todos los títulos que te pudiste perder. Por supuesto, ten presente que este es un servicio de suscripción. Tú no posees los juegos, así que librería es tan amplia como tu habilidad de mantener pago el servicio… y la memoria limitada de tu Xbox Series S con tan solo 500GB.

En el caso de la PS5 el panorama es más complejo. Aunque hoy contamos con la opción de PS Plus (para descargar juegos gratis mensuales y poder jugar en línea) pasaron 6 años y Sony parece todavía creer que en Colombia no nos interesa o no merecemos tener las mismas funciones que en el resto del mundo. Para dar un ejemplo, al momento de lanzamiento se anunció PS Plus Collection, un catálogo de juegos disponibles para los usuarios que tuvieran PS Plus y una PS5. ¿El problema?… No está disponible para Colombia… por supuesto. Hay rumores de que Sony tiene planes de lanzar un servicio similar a Game Pass, pero nada concreto.

Nintendo es un caso curioso. Su servicio en línea es significativamente más económico que los demás, principalmente porque puede ser compartido con diferentes consolas, lo que reduce su costo. También cuenta con una librería permanente de juegos retro disponibles para poder jugar sin costo alguno. El único problema está en que, en términos de experiencia en línea, Nintendo sigue en el 2010, sin funciones nativas dentro de la consola para poder hacer cosas como es chatear por voz. Puedes descargar la app… ¿pero si vas a usar tu celular para esto, porque no optar mejor por Discord?

Más que jugar

Hay un elemento que muchas personas deben considerar al momento de invertir en una máquina de 2 millones de pesos: ¿qué tanto provecho le puedes sacar?

Esto es principalmente relevante con las versiones digitales. En ambos casos hay un ahorro de dinero clave. El problema está en que tienes que considerar su limitación. Los juegos físicos que tengas de la generación anterior serán por completo inútiles con la nueva consola. Tampoco podrás aprovechar sus capacidades de reproductor de Blu-ray (un factor menor para la mayoría, pero que vale la pena mencionar).

En términos de interfaz, la mejor experiencia actual la ofrece PlayStation. Puedes escuchar música o jugar al mismo tiempo que ves la transmisión de alguien más. Xbox, por otro lado, tiene su nueva función de resumen rápido que parece menor, pero resulta fantástica para aquellos que odian las pantallas de carga y que suelen regresar a los juegos en pequeñas pausas activas a lo largo de su día.

En el tema de Apps, Xbox y PS5 ya tienen en su tienda la mayoría de servicios disponibles (Disney+, YouTube, Crunchyroll, Amazon, Spotify). La Switch, por desgracia, sirve para jugar y poco más. La consola de Nintendo solo tiene disponible en su tienda la app de YouTube, sin acceso a otros servicios de streaming populares.

Fallas y daños

Una razón importante para no invertir en una consola, al menos en los primeros meses de su lanzamiento, está en las fallas que se pueden esperar de ellas. La PS5, por ejemplo, presentó más de una caída catastrófica mientras que probamos la versión de prueba provista. Otros usuarios han reportado fallas similares que requieren de un reinicio de la consola. Sony ha realizado actualizaciones para reportar algunos de los problemas más conocidos (hace un mes que regresamos la PS5 provista por Sony, por lo que no podemos dar fe del estado actual de la consola). La Xbox Series X presentó problemas al ingresar ciertas funciones o sincronizar las apps disponibles, pero no hemos visto algún fallo crítico que merezca mención.

La Switch, por otro lado, tiene una falla crítica: los Joycons. Los controles de la Switch presentan un problema crónico con el nombre de ‘Joycon Drift’ que se presenta después de un uso prolongado y hace que una de las palancas registre movimiento permanente a un lado. Es un problema universal que, tarde o temprano, aparece y que en algunos casos tiene una solución tan básica como limpiar o calibrar sus palancas, pero en otros requiere mandarlos a reparar incluso cambiar.