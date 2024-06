¿Vale la pena reemplazar tu Smart TV por una consola? ¿Cuál es la mejor opción?

Las consolas no son solo para jugar. De hecho, si estás pensando en actualizar tu TV para que sea un Smart TV quizás podamos ofrecerte una alternativa que no has considerado: la posibilidad de comprar una consola y matar dos pájaros de un tiro. Como alguien que utilizó durante mucho tiempo su Xbox One como un centro de entretenimiento hoy quiero compartir algunas de las mayores ventajas y desventajas que tiene reemplazar tu Smart TV por una consola.

Las ventajas: Smar TV y estación de juegos ¿cinco palabras que me hacen feliz?

Una inversión doble: quizás la ventaja más evidente de convertir tu consola en un ‘Smar TV’ está en que estás teniendo un dos por uno: no solo tienes ahora una forma de acceder a apps de streaming, sino que también tienes un lugar en el que puedes jugar. Hoy en día uno de los principales consejos al momento de comprar tecnología es apostar a dispositivos que cumplan más de una función y si vas a poner a tu consola a hacer algo más ya estás sacando todo el provecho a esta inversión.

Ideal para TV’s no tan inteligentes: muchas personas no saben que ciertas marcas de televisores (Kalley, por ejemplo) no incluyen dentro de su promesa de compra el mantener una plataforma actualizada de apps… de hecho, hay algunas que ni siquiera cuentan con una tienda de apps para que puedas descargar las más recientes. Si tienes poco presupuesto y compras uno de estos TV el problema a largo plazo que te encuentras es que no puedes descargar nuevas apps como Max o Disney+. Las consolas, por otro lado, suelen mantener actualizado su catálogo de apps con frecuencia.

Más económico: sí… puede parecer extraño, pero hoy te puede salir más barato el invertir en una consola que en un Smart TV. Por supuesto, el precio incrementa si vas a comprar una PS5 o una Xbox Series X/S. Pero si decides comprar una Xbox One o una PS4, es fácil encontrar opciones de segunda mano que no superan los $700.000 pesos. Un Smart TV de última generación puede salir por barato en 2 millones de pesos…

Si cambias de TV Igual sigues ganando: poco que decir en este punto ¿Cansado de tu TV de 32 pulgadas? Si lo actualizas igual tienes una consola para seguir disfrutando.

Desventajas: ¿dónde carajo está mi control?

Eres un esclave de tu control… por siempre: Este es un detalle que puede parecer mínimo… pero manejar tu TV con un control de consola a momentos no es la experiencia más cómoda o ideal. Si tienes una Xbox significa que serás un esclavo de las pilas y que en el momento más crítica estas eventualmente fallarán. Si tienes una PlayStation sabes que la vida útil de sus controles es… muy poca. Así que a menudo tendrás que tener tu control conectado a una toma.

Se sube la factura de la electricidad: puede parecer menor… pero el recibo de la luz va a incrementarse con esta opción. La razón obvia es que vas a tener dos electrodomésticos conectados al mismo tiempo. Así que si estás buscando maneras de bajarle al recibo… esta no es una de ellas.

Modo dormir y otras comodidades de los Smart TV: Hay algunas que tu Smart TV puede hacer y tu consola no. Como alguien que disfruta de poner capítulos de los Simpson en el TV mientras que me agarra el sueño, la ausencia de un ‘modo dormir’ es importante. Otro ejemplo es como hoy puedes configurar muchos televisores intelentes a sistemas para el hogar (por ejemplo, prenderlo utilizando comandos de voz con tu Alexa), algo que no puedes hacer desde una Xbox o PlayStation 4. Así que eso de dormir poniendo ‘Friends’ quizás no sea posible si optas por una consola por encima de un Smart TV.

Imágenes: Foto de Alex Escu, yuhaimedia, David Švihovec en Unsplash