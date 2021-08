Kalley tiene telefonía móvil ¿Qué tienes que saber?

Kalley tiene smartphones, dispositivo IoT e, inclusive, un servicio de telefonía móvil digital que cuenta actualmente con 5.000 usuarios. Hoy la empresa aseguró que espera un incremento del 40 % para diciembre del 2022 y llegar a los 500.000 activos en 2023.

¿Es un operador móvil?

No Kalley no es un operador móvil, como Claro, Movistar, Tigo o Wom; es un programa de telefonía móvil virtual. Esto quiere decir que no es dueño de ninguna red del país y sus operaciones son garantizadas por la infraestructura de terceros. Aunque para el usuario final su tarea es la misma que un operador.

Sus servicios los presta desde octubre de 2019 en alianza con Suma Móvil, un agregador para empresas con servicios como conectividad SMS, plataformas tecnológicas y contenidos adaptados. Esta empresa presta servicios a otros programas y empresas no tan conocidos en el país.

En Colombia funciona colgándose de las antenas de Tigo, lo que significa que depende de su cobertura para poder llevar los servicios de voz y datos que promete. En 2019, de acuerdo con el portal Telesemana, estaban en negociaciones con Movistar y Claro, pero no hay reportes de que estas se hayan llevado a cabo.

¿Quién puede tener una línea y servicios de Kalley?

De acuerdo con la compañía, cualquier persona puede contratar los servicios prepago Kalley. El primer consejo es verificar la cobertura y señal de Tigo en donde te encuentras.

¿Qué planes tiene?

Kalley Móvil solo tiene planes prepago. Hoy está anunciando 10 paquetes, nueve de ellos subdivididos en cuatro categorías: Vívelo Full, Conéctate, Cuéntalo y ‘Premium’; además de una opción llamada Arma tu Paquete. Cada uno de ellos tiene diferentes opciones y los precios varían desde $3.500 pesos hasta $20.000 pesos.

El plan que ofrece datos y voz por 30 días, por ejemplo, tiene un costo de $40.000 pesos con 4GB y minutos y mensajes ilimitados.

La SIM se puede conseguir en almacenes Alkosto y Ktronix y activar en el sitio web o través de la aplicación. Las recargas se hacen a través de estos medios.

¿Cuáles son los planes de Kalley Móvil?

«Esperamos cerrar este año con 15.000 usuarios y a finales de 2023 el objetivo es tener 500.000, proyectamos que, para diciembre de 2022, Kalley Móvil tenga un crecimiento del 40 % a nivel nacional». resalta Miguel Londoño, director de Kalley Móvil.

Imagen: Wayhome studio en Freepik.