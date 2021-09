Pokémon Unite ya no es (tan) pay to win

La llegada de Pokémon Unite a móviles ha traído una cantidad de cambios importantes. Algunos de ellos han sido devastadores (como saber que el mejor movimiento de Wigglytuff era un bug), mientras que otros seguramente probarán ser excelentes para el juego. El más importante es la adición de nuevas recompensas que hacen que Pokémon Unite ya no sea (tan) Pay to win.

Quiero comenzar por aclarar que, siendo justos, el juego no era necesariamente pay to win. La mayor queja de muchos estaba en el sistema para incrementar los objetos equipados a un pokémon. En teoría, cada ítem podía ser elevado al nivel 30 y además de otorgar efectos importantes, al mismo tiempo que también subían los números de ciertos stats. Por supuesto, de nada sirve tener los ítems nivel 30 si la coordinación o reacción rápida no existe, pero el sistema sin duda se prestaba para premiar a las personas que preferían invertir dinero antes que pasar largas sesiones de grinding. Sesiones, que por cierto, no garantizaban obtener los items necesarios o requerían de meses enteros solo para subir un objeto.

La actualización más reciente de Pokémon Unite soluciona este problema de diferentes maneras. Quizás la más importante está en la adición de un nuevo objeto llamado los Super Item Enhancers o Fichas Superpotenciadoras. Lo que este item permite es subir un objeto al nivel 30 de un solo tiro. Lo mejor es que para los jugadores que llevan meses en el MOBA es muy fácil conseguir, pues actualmente hay un evento que te premia con uno de estos objetos cada vez que subir al nivel 10, 12 y 14. Es decir, que seguramente tu tendrás ya los tres disponibles.

Por supuesto, hay dos problemas. El primero es que los jugadores experimentados ya tendrán la mayoría de sus ítems en el nivel 20 (que es el pico antes de que los requisitos para subir a 30 sean insuperables). La ventaja que ofrecen las Fichas Superpotenciadoras es que al usarlas en un objeto que ya ha sido ‘elevado’ te dan la diferencia en ‘cambio’ a modo de fichas potenciadoras, de manera que puedas seguir incrementando el nivel de tus pokémones.

El otro cambio importante que muchos notarán es un incremento en las recompensas del pase de temporada. Aunque los objetos estéticos se mantienen dentro de los niveles de recompensa pagos, es mucho más fácil acumular Fichas potenciadoras o tiquetes AEOS (que pueden ser intercambiados por más fichas potenciadoras) que en la temporada anterior.

¿Quiere decir esto que Pokémon Unite ya no es ‘Pay To Win’? Aquellos convencidos de que lo es no cambiarán su opinión, pero lo cierto es que ahora al menos hay maneras de subir tus objetos a 100 que no quieren de pasar el día entero jugando partidas o invirtiendo una cantidad considerable de dinero. De nuevo, los ítems son una gran ayuda, pero cualquier jugador experto sabe que no pueden comprar un jungla atento, un defensor que sabe hacer su trabajo o un carry capaz de matar a Blastoise.

Imágenes: capturas de pantalla y Tencent