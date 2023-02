Otro que se va: Nintendo confirma que se saltará E3 2023

Cuando el río suena… no termina por ir a E3. Meses atrás rumores apuntaban a que Microsoft, Sony y Nintendo se saltarían E3. Esta semana el Publisher japonés confirmó que, efectivamente no hará parte de la feria de videojuegos este año.

Aunque desde hace algunos años Nintendo abandonó las presentaciones, la compañía todavía hacía parte de la feria a través de espacios físicos para presentar sus juegos, además de su Nintendo Direct y Nintendo Treehouse. Sin embargo, para 2023 tomó la decisión de no hacer parte del evento, por lo que fans no deberían esperar alguna actualización de sus juegos, así como tampoco un primer vistazo a algunos de los juegos programados para la segunda mitad del año.

Tiene sentido que Nintendo se salte E3. Su principal juego de este año es The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom que sale en mayo, antes del evento. No hay otro juego que le siga del mismo calibre o al menos que amerite el esfuerzo que requiere de Nintendo el participar en E3 2023.

“Abordamos nuestra participación en cualquier evento caso por caso y siempre estamos considerando varias formas de interactuar con nuestros fanáticos”, dijo Nintendo a IGN en un comunicado. «Dado que el espectáculo E3 de este año no encajaba en nuestros planes, hemos tomado la decisión de no participar. Sin embargo, hemos sido y seguimos siendo un firme partidario de la ESA y el E3».

ESA también ya confirmó que, independiente de la salida de Nintendo u otros participantes, E3 2023 es una realidad y que el evento se realizará como estaba planeado de junio 13 a junio 16. También sabemos que hay algunos eventos dentro de la misma ventana de mitad de año, pero sin duda los últimos años han significado un cambio de no tener un fin de semana cargado de noticias y presentaciones de videojuegos.

De hecho. Lo que hemos visto son eventos y presentaciones similares dentro de la misma ventana, pero alejados de E3. De la misma manera es probable que recibamos un Nintendo Direct, aunque por fuera del evento para que las personas creen expectativas acordes a lo que se necesita.

Por otro lado, Xbox sí tendrá un evento en los Ángeles, pero no dentro de E3 o en Los Angeles Convention Center.

Imágenes: Nintendo