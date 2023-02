¿Nintendo Direct un miércoles? La compañía japonesa parece tener problemas con entender que el ombligo de la semana no es el mejor día para que muchos pasen una hora viendo adelantos de videojuegos. Sin embargo, el primer Nintendo Direct es una ocasión importante y hay que estar presentables para el plan que papá Miyamoto en 2023.

En ENTER.CO entendemos que el video jugador es alguien con poco tiempo y que la paciencia está para los juegos de souls, no para los anuncios. Por eso hemos preparado un listado con los anuncios más importantes de la presentación (que puedes ver completa al inicio de esta nota9. Incluimos una pequeña descripción de los más importantes, en caso de que quieras tener el resumen más desmenuzado posible.

Sin más demora: estos son los anuncios más importantes del Nintendo Direct de febrero 2023:

Pikmin 4

Comenzamos el primer Nintendo Direct con un nuevo tráiler de Pikmin 4 para la Nintendo Switch. El cambio de perspectiva sin duda es lo que más nos emociona del nuevo juego. El juego tiene una fecha de salida para el 7/21/2023

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Como era de esperarse una parte importante del evento se concentró en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la secuela de Breath of the Wild. El adelanto presentó el gameplay del juego y de paso nos mostró el rol que tomará el nuevo brazo de Link, que por el adelando parece que será remplazado después de los eventos en la cueva que vimos en el anterior tráiler. También tenemos una fecha con el juego aterrizando en la Switch el próximo 12 de mayo de 2023.

Los juegos Game Boy y Game Boy Advance en la Switch

A partir de hoy, 08 de febrero, las personas con Nintendo Online tendrán un nuevo catálogo de juegos disponibles para la Switch, con títulos de la Game Boy y Game Boy Advance en la Switch. Para más detalles del catálogo completo puedes ingresar en este enlace.

En Desarrollo

Imágenes: Nintendo