Los juegos de la Nintendo Game Advance y Nintendo Game

¡Se habían demorado mucho! Entre la tanda de anuncios en el primer Nintendo Direct del año una de las más importantes fue la nueva tanda de juegos que llegarán Nintendo Online con juegos de la Nintendo Game Boy y la Nintendo Game Boy Advance.

Ambos paquetes de juegos estarán disponibles solo a través del servicio de Nintendo Online. Los juegos de la Game Boy llegará al plan base de Nintendo Online, mientras que los juegos de la Game Boy Advance aterrizarán para el DLC de servicio en línea.

En el caso de los juegos de la Game Boy, podrás cambiar el tipo de visión de los juegos entre la apariencia para la Game Boy, Game Boy Pocket y Game Boy Color. También permitirá el juego en línea entre dos consolas.

¿Qué juegos estarán disponibles de la Game Boy en Nintendo Online?

Algunos de los juegos que fueron presentados fueron:

– Tetris

– Super Mario Land 2: Golden Coins.

– The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX.

– The Legend of Zelda: Oracles of Seasons (se agregará en el futuro).

– The Legend of Zelda: Oracles of Ages (se agregará en el futuro).

– Gargoyle’s Quest.

– Game and Watch Galery 3.

– Alone in the Dark: The New Nightmare.

– Metroid II: Return of Samus

– Wario Land 3.

– Kirby’s Dream Land.

– Kirby: Tilt’n Tumble (se agregará en el futuro).

– Pokémon Trading Card Game.

¿Qué juegos estarán disponibles de la Game Boy Advance en Nintendo Online DLC?

– Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3

– WarioWare, Inc.: Mega Microgame$

– Kuru Kuru Kururin

– Mario Kart: Super Circuit.

– Mario and Luigi: Superstar Saga.

– The Legend of Zelda: The Minish Cap.

¿Cuándo estarán disponibles los juegos en la Switch?

Todos los títulos en este listado (exceptuando los que tienen la etiqueta de que serán ‘agregados más adelante’) estarán disponibles para todos los usuarios a partir de hoy, 8 de febrero.

Imagen: Game Boy & Game Boy Advance Announcement