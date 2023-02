¡Oh, no!: Nintendo podría incrementar el precio de sus juegos

La inflación no perdona, como entenderá cualquiera que haya revisado su cuenta bancaría el último año. Ni siquiera el mundo de los videojuegos se ha salvado, con compañías como Sony o Ubisoft anunciando un incremento del precio base de sus videojuegos. Pues si una filtración es correcta Nintendo sería la siguiente compañía en sumarse a la tendencia de subir el valor de sus juegos.

Esta semana varios usuarios notaron que durante un tiempo la tienda virtual de Nintendo tenía The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom por un valor de $69.99 dólares los estados unidos. La página ha sido modificada desde entonces, pero algunos usuarios tomaron capturas de pantalla para confirmar la información.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom is priced at $69.99 according to eShop https://t.co/lNRCkuN5w3 pic.twitter.com/Hf0N8dhjSH — Wario64 (@Wario64) February 8, 2023

Por ahora Nintendo no ha confirmado si se trató de un error o un accidente. En estos momentos la página de ‘Tears of The Kingdom’ no cuenta con un precio por el juego y solo incluye la fecha de lanzamiento de 2023. Es posible que nuevos detalles del título sean revelados en el Nintendo Directo de este 8 de febrero, en el que se espera nueva información y una ventana de lanzamiento más específica para el lanzamiento de Tears of the Kingdom.

Puede ser que se trate de un error, pero hay razones para creer que este será el precio final del juego. Por ejemplo, la preventa de Tears of the Kingdom hasta hace unos meses era de 59.99 dólares. Sin embargo, distribuidores como GameStop, Best Buy y Amazon han terminado de ofrecer estas preventas y en estos momentos no están tomando ordenes del juego.

Otro motivo para creer en este incremento es que, como mencionamos antes, no se trata de un movimiento nuevo. Otros distribuidores han subido el precio de sus títulos físicos y digitales. El argumento es que en los últimos años el costo de desarrollo y mantenimiento de estos juegos ha incrementado, por lo que la única manera de que ofrezcan ventanas realistas de ganancias está en ajustarlas.

La última razón está en los resultados financieros más recientes de Nintendo. Aunque la Nintendo Switch y los juegos que la acompañan siguen manteniendo una popularidad enorme, 2022 significó una baja en las ventas y ganancias para la compañía. El ajuste en el precio de los juegos puede contribuir a mantener este margen considerando que la Switch sigue teniendo ventas importantes y que 2023 es un año con lanzamientos importantes para la consola.

Si el precio es correcto, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom será el primer juego digital de la Nintendo Switch en costar más de 60 dólares. El aumento también pondría en línea el precio que está cobrando Nintendo por sus títulos AAA con los valores que han definido Sony y Ubisoft.

