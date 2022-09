¿Al menos ya tenemos el nombre? TlOZ Tears of the Kingdom tiene su primer teaser

TlOZ Tears of the Kingdom es el nombre oficial de la la secuela de Breath of the Wild, con el bonus de una fecha de estreno.

Bueno… eso sin duda fue un tráiler. Después de meses esperando y la anticipación al máximo, Nintendo cerró su presentación de septiembre con un adelanto de The Legend of Zelda (TLOZ) Breat of the Wild 2… o mejor dicho TlOZ Tears of the Kingdom, que es el nombre oficial del juego (y de lo poco que aprendimos con el nuevo tráiler).

Por supuesto, en estos momentos la Internet se está rompiendo la cabeza pensando qué significa que el nombre del jugo. Nintendo había sido particularmente enigmático con el título asegurando que tenía ‘mucha importancia’ con el juego. Por ahora, solo podemos especular sobre su significado real.

Además de esto, el nuevo material del juego no entrega muchos detalles relevantes de los que podamos tomar algo. Ya sabíamos que parte de las nuevas mecánicas iba a estar en explorar el cielo de su mundo abierto, algo que un comunicado de prensa expande con la promesa de que “además de las vastas tierras de Hyrule, la última entrada en la legendaria serie Legend of Zelda te llevará a los cielos y a un mundo expandido que va más allá».

Además de esto, el adelanto más reciente finalmente fijo una fecha de estreno para TlOZ Tears of the Kingdom para el 12 de mayo de 2023.

Noticia en desarrollo

Imágenes: Nintendo