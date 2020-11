La PlayStation 5 tuvo el mejor lanzamiento de Sony

¿Con ganas de una PS5? Las probabilidades es que no sea fácil que consigas una. La próxima generación de consolas de Sony espantó a muchos con su precio. Más de dos millones de pesos por una nueva generación de hardware no parece como la inversión más responsable en 2020, pero eso no espantó a los fans de la consola que saturaron sitios en línea y limpiaron las existencia en línea. De acuerdo con Sony, la PlayStation 5 ha tenido el lanzamiento más grande en la historia de PlayStation. Por desgracia, esta afirmación solo nos deja con el adjetivo, pero con no con la cifra de cuántas unidades resultaron siendo vendidas.

We want to thank gamers everywhere for making the PS5 launch our biggest console launch ever. Demand for PS5 is unprecedented, so we wanted to confirm that more PS5 inventory will be coming to retailers before the end of the year – please stay in touch with your local retailers.

— PlayStation (@PlayStation) November 25, 2020