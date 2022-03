El Game Pass de PlayStation solo es PlayStation Plus más costoso

Desde hace meses se está hablando de la intención de PlayStation de lanzar un nuevo servicio de suscripción similar a Game Pass de Xbox. La semana pasada un reporte de Bloomberg aseguraba que esta semana sería el anuncio del proyecto, nombre clave Spartacus. Pues Sony nos sorprendió esta mañana con la confirmación a través de una publicación en su blog y, como las filtraciones también habían anticipado, su primera propuesta es más o menos PlayStation Plus… solo que un poco más costoso.

De manera sencilla PlayStation ahora ofrecerá diferentes tipos de suscripción por nivel que ofrecerán ventajas al usuario, siendo una de ellas una librería de juegos gratis (que incrementa en número, conforme más se paga): PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra, PlayStation Plus Premium.

La publicación también aseguró que los tres tipos de suscripción estarán disponibles a nivel global, sin embargo, en el blog solo están listados los precios para las regiones de Estados Unidos y Europa, así como para el Reino Unido y Japón. Incluimos el precio para Norte América, que usualmente está cercano al costo que recibimos en Latinoamérica.

PlayStation Plus Essential

– Dos juegos gratuitos por mes.

– Descuentos exclusivos en la tienda de PlayStation.

– Almacenamiento en la nube para el guardado de juegos.

– Acceso al multijugador de PlayStation.

Por ahora no hay cambios en los beneficios o la suscripción, más allá del ‘Essential’ al final de la oración. Tampoco se modificarán los precios de suscripción.

PlayStation Plus Extra

– Dos juegos gratuitos por mes.

– Descuentos exclusivos en la tienda de PlayStation.

– Almacenamiento en la nube para el guardado de juegos.

– Acceso al multijugador de PlayStation.

– Añade un catálogo de 400 juegos de la PS4 y PS5, con la promesa de incluir títulos de PlayStation Studios, así como de desarrolladores terceros. Algunos de los títulos que han sido anunciados para esta categoría son Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 y Returnal.

– Precio de $14.99 mensual / $39.99 trimestral / $99.99 anual.

PlayStation Plus Premium

– Dos juegos gratuitos por mes.

– Descuentos exclusivos en la tienda de PlayStation.

– Almacenamiento en la nube para el guardado de juegos.

– Acceso al multijugador de PlayStation.

– Añade un catálogo de 400 juegos de la PS4 y PS5 (la misma lista de PlayStation Plus Premium).

– Un adicional de 340 juegos que incluyen 340 títulos de la PS3 vía cloud streaming, además de juegos de la PlayStation original, PS2 Y PSP.

– Ofrece acceso a la transmisión en la nube para los juegos originales de PlayStation, PS2, PSP y PS4 que se ofrecen en los niveles Extra y Premium en los mercados donde PlayStation Now está disponible actualmente (Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Austria, Suiza, Irlanda, España, Italia, Portugal, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia). Los clientes pueden transmitir juegos usando consolas PS4 y PS5 y PC.

– Precio de $17.99 mensual / $49.99 trimestral / $119.99 anual.

“Como este es un esfuerzo de lanzamiento masivo, estamos implementando la nueva oferta de PlayStation Plus en un enfoque regional por etapas. En junio, comenzaremos con un lanzamiento inicial en varios mercados de Asia, seguido de América del Norte, Europa y el resto del mundo donde se ofrece PlayStation Plus. Nuestro objetivo es tener la mayoría de los territorios de PlayStation Network en vivo con nuestro nuevo servicio de suscripción de juegos PlayStation Plus para fines de la primera mitad de 2022. También planeamos expandir nuestro beneficio de transmisión en la nube a mercados adicionales y brindaremos más detalles en una fecha posterior”, lee el anuncio de PlayStation en su blog.

