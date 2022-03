 PlayStation revelaría su competencia de Game Pass muy pronto

Game Pass se ha convertido en la joya de la corona de Xbox. Por eso, desde hace meses, se ha hablado de una supuesta competencia que Sony estaría desarrollando para la PlayStation. Estos rumores luego fueron confirmados por la misma compañía que en una de sus presentaciones de ganancias afirmó que dentro de sus planes estaba el lanzamiento de servicios de suscripción similares a Game Pass.

El reporte llega desde Bloomberg, que desde hace meses ha estado compartiendo filtraciones sobre Spartacus (que es el nombre clave que tiene el servicio de Sony). El nuevo reporte actualiza alguna de la información que teníamos: para empezar, Sony combinará PlayStation Now (el catálogo de juegos de la PS4 disponible de manera gratuita para usuarios con una PS5) junto con PlayStation Plus (el servicio en línea de PlayStation). El reporte no es claro en confirmar si esto significará que PlayStation Plus desaparecerá o simplemente se venderá como un agregado de Spartacus.

El reporte también confirma una información que antes nos había dado Venturbeat y es que contará con tres niveles de suscripción: Escencial, Extra y Premium. El primero es la versión más básica del servicio. Costaría 10 dólares y funcionaría como lo hace hoy PS Plus: una selección mensual de juegos disponibles para descargar, más servicio en línea.

El nivel Extra tendrá un costo de 13 dólares y viene con un catálogo más grande de juegos, que sería bastante similar al que ofrece hoy PlayStation Now para los usuarios de PS5 (Persona 4, God of War, Horizon Zero Dawn, etc.).

La versión más cercana a lo que tenemos hoy con Game Pass llegaría con la versión Premium que costaría 16 dólares al mes y ofrecería los beneficios antes mencionados, además de una librería de juegos ‘clásicos’ y nuevos de la PlayStation, además de versiones de prueba de nuevos juegos disponibles.

Por ahora Sony no ha confirmado estos rumores, así como tampoco ha realizado el anuncio de alguna presentación la próxima semana.

Imágenes: Montaje ENTER.CO