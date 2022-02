Sony tiene planes de lanzar al menos 10 servicios como Game Pass

En la llamada a sus accionistas para presentar las ganancias del final de su año fiscal, Sony afirmó que tiene planes de lanzar al menos 10 servicios de Live Gaming (que es la expresión con la que se conoce a suscripciones como Game Pass). De acuerdo con la información compartida, la meta es que este plan esté ejecutado para marzo de 2026.

Por ahora los detalles de cómo o cuándo comenzará la ejecución de este plan son escasos. Desde hace meses hay rumores de que PlayStation está trabajando en su propia versión de Game Pass, que ahora parecen estar confirmados por la misma compañía. Si algo, era un movimiento que parecía obvio en razón de los eventos más recientes. Cuando Xbox compró Activision/Blizzard a inicios del año las acciones de Sony sufrieron una caída histórica. La razón no estaba en que se temiera que la exclusividad de los juegos fuera a afectar a las consolas de Sony, sino la interpretación de los expertos de que el enfoque de PlayStation en hardware no era un plan viable a largo plazo.

Por supuesto, el paso número en su servicio de Game Pass para la PlayStation debe comenzar por buscar desarrolladores que quieran tener sus juegos dentro de él. Un primer paso a esta meta fue la adquisición de Bungie:

Te puede interesar: Xbox quiere llevar Game Pass a los Smart TV, sin necesidad de un Xbox

“La importancia estratégica de esta adquisición radica no solo en la obtención de la exitosa franquicia Destiny, así como en la importante IP nueva que Bungie está desarrollando actualmente, sino también en la incorporación al grupo Sony de la experiencia y las tecnologías que Bungie ha desarrollado en el espacio de servicios de juegos en vivo”, afirmó Hiroki Totoki, director financiero de Sony.

En una entrevista a GamesIndustry.biz se adelantó que esta compra de Bungie era tan solo la primera de muchas adquisiciones que serían anunciadas. Por supuesto, contar con más estudios y juegos disponibles en su catálogo es fundamental si PlayStation aspira a poder competir en alguna escala contra el Game Pass. Esto no necesariamente tiene que llegar con la compra de estudios, sino también con alianzas que garantices que desarrolladores aliados como Naughty Dog (The Last of Us) o Guerrilla (Horizon Zero Dawn) estén dispuestos a poner sus juegos dentro del servicio y a mantenerlos allí de manera exclusiva.

Imágenes: PlayStation