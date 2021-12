PlayStation también lanzará su propio servicio de Game Pass

De acuerdo con la filtración, el Game Pass de PlayStation contaría con tres niveles y una librería de juegos de la PS1, PS2, PS3 y PSP.

Parece que después de mucho tiempo, es ahora PlayStation el que está tomando lecciones de negocios de Xbox. Un reporte de Bloomberg asegura que la compañía estaría pensando en lanzar un servicio similar a Xbox Game Pass.

De acuerdo con el artículo, este nuevo servicio tendría el nombre código de Spartacus. Al igual que Game Pass, funcionaría a través de una suscripción que les permitiría a los jugadores el tener acceso a un catálogo de juegos clásicos y modernos.

Un dato interesante es que este servicio no estará limitado a la PlayStation 5, sino que también estará disponible para la PS4. El razonamiento detrás de esto se encuentra en que la nueva generación de consolas ha tenido mucha menor distribución (por la crisis de componentes sumados a los revendedores en la web) que los 116 millones de consolas de la PS4.

De acuerdo con la información compartida, el servicio sería lanzado en cerca del final del primer trimestre de 2021. También parece que la compañía fusionará dos de sus servicios existentes: PlayStation Plus y PlayStation Now. El primero debería ser conocido por aquellos con una PlayStation, pues se trata de la suscripción obligatoria para poder disfrutar juegos en línea, con el agregado de algunos títulos mensuales gratis. PlayStation Now, por otro lado, es un agregado que viene con la PS5 y permite a las personas el poder jugar algunos de los juegos de la PS4 en la nueva generación (como Persona 5, Horizon Zero Dawn, God of War) sin costo algo alguno.

De acuerdo con los documentos a los que obtuvo acceso Bloomberg, Spartacus vendrá con tres diferentes niveles de suscripción. El primero será, básicamente, PlayStation Plus (con la mayoría de beneficios manteniéndose). El segundo ofrecerá acceso a un catálogo de PS4 y PS5 que, según estos documentos, se irá incrementando con el paso del tiempo. El último nivel dará acceso a demos extendidas de juegos exclusivos, transmisión de videojuegos o incluso una librería de títulos de la PS1, PS2 o incluso la PSP.

Por supuesto, el mayor problema en competencia que tendrá Spartacus versus Game Pass está en que el servicio de suscripción de Xbox también da acceso a los mismos títulos en PC. Esto ha sido enorme, pues para muchos ha significado en una manera más eficiente de poder disfrutar de ciertos títulos independiente de donde juegue, además de una alternativa más económica a comprar estos juegos de manera individual.

Por ahora Sony no ha confirmado si Spartacus, su versión de Game Pass, existe.