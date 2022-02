El Game Pass de PlayStation sería más costoso que el de Xbox

Game Pass cada vez es una inversión más obvia para muchos. La selección de juegos disponibles solo aumenta cada día, sin límites de tiempo para descarga y un ahorro importante si eres de los que suele descargar un juego, completarlo y nunca más volver a tocarlo en la vida. Con esto, no sorprende que haya rumores de Sony desarrollando un servicio de suscripción similar para la PlayStation.

De acuerdo con un reporte de Venturbeat, el servicio de suscripción de PlayStation ofrecerá tres tipos diferentes de suscripción: Escencial, Extra y Premium. El primero, como su nombre lo indica, es la versión más básica del servicio. Costaría 10 dólares y funcionaría de manera similar a como lo hace hoy PS Plus, con una selección mensual de juegos disponibles para descargar.

El nivel Extra tendrá un costo de 13 dólares y viene con un catálogo más grande de juegos, que sería bastante similar al que ofrece hoy PlayStation Now para los usuarios de PS5 (Persona 4, God of War, Horizon Zero Dawn, etc.).

Por último, esta la versión Premium que costaría 16 dólares al mes y ofrecería los beneficios antes mencionados, además de una librería de juegos ‘clásicos’ y nuevos de la PlayStation, además de versiones de prueba de nuevos juegos disponibles.

Si los rumores son ciertos… Sony parece no entender muy bien la razón por la que Game Pass es tan popular y por qué su versión del servicio seguramente no funcionará. En términos de costo, no solo es más caro que Game Pass, sino que además ofrece muchos menos beneficios.

Game pass ofrece desde su versión base acceso a todo el catálogo de juegos disponible, sin restricciones. No solo esto, sino que en vez de versiones de prueba tiene a disposición los nuevos juegos de los estudios de Xbox desde el día, sin límites de tiempo. Sumen la posibilidad de poder compartir el catálogo de juegos en PC y consola… y el resultado final es un servicio que compensa con creces su precio.

PlayStation, por otro lado, parece no entender que si quiere competir con Game Pass (que además le lleva la ventaja de tener una base de jugadores cultivada) tiene que hacer más que tan solo ofrecer un servicio de suscripción. Con algo de suerte los rumores serán solo esto, pues Sony no puede darse el lujo de lanzar un servicio ‘muerto’ hoy.

Imágenes: Sony