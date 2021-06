¿Cómo cerrar tu sesión de Netflix en un smart TV?

¡No es lógico! Pero cambiar de cuenta de Netflix en un Smart TV puede ser complicado. No, no estoy hablando de usuario, sino de cuenta, es decir introducir un nuevo correo y contraseña en el servicio de streaming. ¿Por qué hacerlo? Cada uno tiene sus motivos, pero la verdad es que la aplicación no tiene un botón visible que te permita hacerlo. Si abres el menú verás una opción de dice ‘Salir de Netflix’ y este cierra la aplicación, pero no la cuenta.

Si usas Netflix en tu Smart TV o dispositivo streaming

Para cerrar tu cuenta de Netflix, necesitarás abrir el menú (≡). En la mayoría de televisores solo necesitas presionar la flecha izquierda de tu control para abrirlo. y en la parte inferior de este aparecen dos opciones: ‘Obtener ayuda’ y ‘Salir de Netflix’. Da clic en la primera.

Esto abre una nueva ventana de fondo negro con varias opciones, baja hasta la última ‘Cerrar Sesión’ y da clic. ¡Listo, ya cerraste tu cuenta en este dispositivo!

Hicimos la prueba en televisores Samsung, LG, Panasonic y otros, en todos el paso a paso es el mismo.

Otras opciones

Si abriste tu cuenta en un televisor en otra casa, un hotel o AirBnb y se te olvidó cerrar tu sesión o tal vez terminaste con tu pareja y no puedes regresar y hacerlo directamente, Netflix tiene una funcionalidad en la que puedes ver cuántos dispositivos tienen tu cuenta abierta y puedes seleccionar cerrarlos todos o uno a uno.

En teléfonos Android, abre Netflix, escoge un usuario y en la nueva pantalla toca el ícono en la parte superior derecha y toca la opción de ‘Cuenta’. Esto abrirá una nueva pantalla en tu navegador web, busca la opción de ‘Cerrar sesión en todos los dispositivos’ y da clic en ‘cerrar sesión’. Ten en cuenta que esto lo cerrará en tu celular, computador, tableta y otros televisores donde estés conectado.

En iPhone y dispositivos iOS, tendrás que hacerlo desde tu navegador web, entra al sitio web de Netflix desde Safari, Chrome o el que usas normalmente en tu dispositivo. Toca la opción de ‘Cerrar sesión en todos los dispositivos’ y da clic en el botón azul que dice ‘cerrar sesión’. Ten en cuenta que esto lo cerrará en tu celular, computador, tableta y otros televisores donde estés conectado.

Imágenes: ENTER.CO, capturas de pantalla y Netflix.