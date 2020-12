Dile adiós al 2020 con esta canción del asistente de Google

Si estás solo este año nuevo, el asistente de Google te tiene una canción especial para entretenerte y cantar mientras despides el 2020. Esta nueva funcionalidad solo tiene un fin específico, hacerte sonreír durante el final de este caótico año. Así lo anuncio la empresa en un tuit a través de sus redes sociales.

2021 is (finally) right around the corner. 🥳 Say «#HeyGoogle, sing the New Year song» to count down to the new year with Google Assistant. pic.twitter.com/baawtRgCQ7

— Google (@Google) December 28, 2020