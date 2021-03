Facebook y su comercial para convencerte de la publicidad personalizada

Facebook creó un comercial sobre la importancia de la publicidad personalizada. El video, que está en YouTube, tiene 40.000 vistas, 143 me gusta y más de 5.000 no me gusta. En este momento, muchos conocemos la batalla que Facebook tiene con Apple y la actualización de iOS. Muy pronto los usuarios podremos decidir si queremos que las aplicaciones hagan seguimiento de nuestra actividad y que guarde estos datos con fines publicitarios.Para Facebook, que en 2020 tuvo ingresos de $86.000 millones de dólares por sus servicios publicitarios, los cambios de iOS no son buenos para el negocio. Ahora Android, también estaría trabajando en características similares para su próxima versión.

Lo que explica por qué la red social ha decidido invertir en convencernos en que demos permiso para seguir recopilando nuestros datos. Primero, en los iPhone, los usuarios han empezado a ver notificaciones sobre la importancia de permitir este tipo de actividad; algunas de ellas resaltan los beneficios que obtienen los pequeños negocios al lograr llegar a un amplio número de posibles clientes a través de la publicidad en la plataforma. Ahora con campañas como las del video.

También te puede interesar: Facebook te dice por qué debes aceptar el seguimiento en su app.

Sin embargo, todo indica que Facebook solo le siguen saliendo sus planes contrarios a lo planeado (amenazó con irse, pero le salió el tiro por la culata en Europa). El video que tiene más de 40.000 vistas; también tiene más de 5.000 no me gusta y solo nuestra imaginación puede decirnos qué dirían los comentarios si estuvieran activados.

¿Otro problema del video? Facebook no nos dice directamente qué es lo quiere, suma una serie de imágenes y música interesantes solo hasta final aclara qué es lo que quiere. ¿No sería más fácil ser directo?

Imagen: Freepik.