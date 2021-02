Facebook mintió en su alcance de usuarios para tener más publicidad

Facebook actualmente se encuentra en una disputa legal con una pequeña empresa de California que asegura que la red social le mintió sobre su alcance de usuarios para cobrar más en la publicidad digital. Empleados de la compañía le habrían asegurado a The Financial Times que Facebook sabía del error y decidió no hacer nada.

De hecho, se conoce que el gerente de producto de Facebook habría propuesto arreglar las cifras para que presentar un alcance más cercano al real, pero no fue aceptada por los ejecutivos de la compañía.

El 97,9 % de los ingresos de Facebook son generados por la publicidad digital y, de acuerdo con el portal Statista, en 2020 habría estado alrededor de los $86.000 millones de dólares. Una cifra récord comparada a los resultados de años anteriores.

Durante la demanda, Facebook habría asegurado que los números que presenta a una empresa para el servicio de pauta digital es solo un estimado. Pero estos números son usados para definir el presupuesto de las campañas y estrategias. En un correo electrónico, compartido como prueba para el caso, ejecutivos de la red social afirman que no están dispuestos a reducir el alcance, pues esto afectaría de manera significativa sus ingresos.

Un empleado de Facebook le explicó a el portal Financial Times que el statu quo entre el alcance y los reportes son muy diferentes y están muy mal. Por su parte, un vocero de la compañía habría afirmado que los argumentos no tienen mérito y la red social estaba dispuesta a defenderse de manera vigorosa.

Facebook ha mentido a los usuarios, ha ocultado información a las entidades de control gubernamental y ha peleado a capa y espada con las empresas que buscan limitar la cantidad de datos que pueden recoger de los usuarios. Actualmente, se encuentra en una batalla con Australia, donde ha demostrado que puede hacer bullying, es el dueño de la caja de arena y no está dispuesto a compartirla. Una y otra vez ha demostrado lo que se puede hacer con la tecnología para bien y para mal, copia a la competencia y con prácticas anticompetitivas se asegura de ponerles el pie encima.

Las consecuencias por sus actos son limitadas; mientras tanto, el gigante sigue alimentándose de los datos de los usuarios y echándole arena en los ojos a los más pequeños. La duda es: ¿Cuánto tiempo podrá salirse Facebook con la suya?