¡Ya era hora! Arcane 2 se estrenará en Netflix en 2024

Los fans de ‘LoL’ ahora tienen una buena razón para ver o repetirse ‘Arcane’ (ya saben… además del hecho de que el show es increíble). Riot Games, el desarrollador detrás del MOBA más popular, confirmó que la serie animada de Netflix ahora es parte del canon oficial del videojuego.

Lo que significa el anuncio es que las historias de orígenes de los personajes que aparecen en el show, entre los que están Jinx, Caitlyn, Vi, Jayce y Viktor, han sido modificadas o complementadas para coincidir con los eventos de la serie.

.@RiotBrightmoon and @RiotMeddler are back with updates on lore📚, Quickplay⚔️, Blue Essence Emporium💎, and language select🌏.

And @neolexical gives us a sneak peak at some new champs 🎨🔥and everyone’s favorite scorpion🦂. pic.twitter.com/q2BC44K2je

— League of Legends (@LeagueOfLegends) October 12, 2023