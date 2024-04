‘The Walking Dead The Ones Who Live’ llega a streaming ¿Dónde puedes verla?

Puede que les cueste creernos: pero ‘The Walking Dead’ es nuevamente un show que no se pueden perder. Sí, sabemos que las últimas temporadas del show fueron menos que estelares, pero les podemos garantizar que ‘The Walking Dead The Ones Who Live’ es una de las mejores historias en el universo de la franquicia y la prueba de que este zombi todavía tiene vida. Lo mejor de todo: pronto podrás verla desde la comodidad de casa de manera legal.

Hace unas semanas confirmamos que algunos canales por cable (sí, cable, esa cosa que está más muerta que los Caminantes del show) iban a tener la película. Pero para aquellos que no pueden esperar les traemos la excelente noticia de que la nueva temporada llegará a Latinoamérica vía Prime Video el próximo 19 de abril.

¿De qué trata ‘The Walking Dead: The Ones Who Live’?

Inicialmente ‘The Walking Dead: The Ones Who Live’ iba a ser una película, pero después de la recepción del anuncio se convirtió en una miniserie de 6 capítulos. Su historia sirve como una conclusión a los eventos de la serie original, contando qué ocurrió con Rick y Michonne después de la temporada final del show.

Para aquellos con mala memoria: en la temporada 9 Rick se sacrificó al salvar a Alexandria de una horda de zombis. Aunque la mayoría de sus compañeros lo creían muerto, en realidad el protagonista del show fue salvado por una mujer llamada Jadis y llevado a un destino desconocido en un helicóptero.

Años después Michonne encontraría pruebas de que Rick está vivo e iniciaría su propio viaje para traerlo de regreso. En el final del show se reveló que el lugar en el que se encontraba era la CRM, una comunidad de supervivientes bajo un régimen militar (que además sirve como antagonista en otras series spinoff). ‘The Ones Who Live’ tiene como objetivo contar qué fue lo que ocurrió con Rick durante los años en los que estuvo ausente, así como el viaje de Michonne para reencontrarse con él.

Como mencionamos antes, ‘The Ones Who Live’ es reconocida como una de las mejores series dentro de la franquicia. Al momento de publicación de este artículo la mini serie tiene una calificación de 90% en promedio en Rotten Tomatoes.

¿Cómo puedes ver ‘The Walking Dead: The Ones Who Live’ por cable?

En Colombia el canal de AMC está disponible en los siguientes canales: El canal de televisión AMC puede verse en Colombia por: Claro (SD 707; HD 1707), DirecTV (SD 210; HD 1210), Movistar (SD 608; HD 873) y Tigo/Une (SD 49; HD 285).

Imágenes: AMC