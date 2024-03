¿Cómo puedes ver ‘The Walking Dead: The Ones Who Live’ en Latinoamérica?

Sabemos que ‘The Walking Dead’ es una moda taaaan de los 2000. Pero no les mentimos cuando decimos que ‘The Walking Dead: The Ones Who Live’ es quizás una de las mejores cosas que han salido de la franquicia en años y que, de hecho, nos recuerda los días dulces en los que el show de AMC nos hacía temblar de emoción.

La pregunta entonces que muchos se hacen es: ¿dónde rayos puedo ver la película? Pues les tenemos buenas y malas noticias.

La mala es que no hay una opción por streaming (al menos no una legal). La razón es que la licencia de todas las producciones de ‘The Walking Dead’ es un caos en Latinoamérica, con plataformas trasteando el show de zombis cada año a un nuevo hogar. AMC cuenta con un servicio de streaming, pero solo es para los Estados Unidos e incluso con un VPN les sale un poco costoso el hacer el chiste por tan solo una película.

Ahora vienen las buenas noticias: por cable hay un lugar en el que estarán disponible no la película de ‘The Walking Dead: The Ones Who Live’, sino también todos los nuevos shows de la franquicia que incluyen a Tales of The Walking Dead, The Walking Dead: Dead City y The Walking Dead: Daryl Dixon: el canal oficial de AMC.

¿Cuándo estarán disponible ‘The Walking Dead The Ones Who Live’ por cable?

Por ahora AMC no ha confirmado cuándo llegará la película por cable, pero aseguró que será dentro de ‘este año’. El lanzamiento hace parte de algo que la cadena ha llamado: ‘The Walking Dead Universe’ que será la llegada de todos los spinoff por cable.

Suponemos que la fecha del anuncio y el hecho de que la película ya se haya estrenado en los Estados Unidos significa que por mucho tendremos que esperar uno o dos meses para poder verla.

¿A través de que operadores de cable es posible ver el universo de Walking Dead?

En Colombia el canal de AMC está disponible en los siguientes canales: El canal de televisión AMC puede verse en Colombia por: Claro (SD 707; HD 1707), DirecTV (SD 210; HD 1210), Movistar (SD 608; HD 873) y Tigo/Une (SD 49; HD 285).

¿De qué trata ‘The Walking Dead: The Ones Who Live’?

La película/spin off de The Walking Dead tiene solo una misión: resolver la pregunta de qué fue lo que pasó con Rick (Andrew Lincoln) después de que fuera ‘secuestrado’ o ‘rescatado’ por un helicóptero. Lo que encontramos es que el protagonista de TWD ahora está trabajando como miembro de una sociedad post-apocalipsis zombi militar, resulta a eliminar a cualquier persona detrás de sus planes. Mientras tanto Michonne (Danai Gurira) está buscando a Rick, lo que la llevará a infiltrarse con algunos de los enemigos más peligrosos que ha encontrado (lo que dice mucho cuando hablamos de un apocalipsis Zombi).

Imágenes: AMC