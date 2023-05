Spider-Man tendrá un manga con el Doctor Octopus renaciendo como una chica japonesa

Cuando uno cree que el anime no se puede poner más raro, Japón hace un isekai de uno de los villanos más emblemáticos de Marvel. Shueshia y Marvel Entertaiment anunciaron que para celebrar el estreno de ‘Spider-Man: A través del SpiderVerso’ lanzarán un manga de tipo spinoff con una premisa singular: un mundo en el que el Doctor Octopus despierta en el cuerpo de una estudiante japonesa.

‘Spider-Man: Octopus Girl’, que es el nombre de este manga, está escrito por Hideyuki Furuhashi y Betten Court, el mismo dúo detrás del manga spinoff de My Hero Academia, My Hero Academia: Vigilantes. La historia será publicada el próximo 20 de junio a través de la aplicación para leer manga, Shonen Jump+ y no hay confirmación de que llegará también a su otra app gratuita Manga Plus.

Al igual que la mayoría de historia de tipo Isekai u otro mundo, Spider-Man: Octopus Girl comienza cuando después de un accidente (no es claro si es otra víctima de Truck-Kun) Otto Octavius entra en coma y despierta como una colegiala japonesa. No se han entregado más detalles de su historia (¿necesitamos más detalles?) Pero sin duda es un concepto interesante…

Por supuesto, los fans de los cómics saben muy bien que no es la primera vez que el Doctor Octopus despierta en otro cuerpo. Una de las historias más populares (y polémicas) de Spider-Man en los cómics es la de The Superior Spiderman en la que Otto Octavius decide implantar su mente en el cadáver de Peter Parker y asumir la identidad del héroe a manera de probarse como el Spider-Man Superior. Durante su tiempo como Spider-Man el villano de hecho pone en orden muchas de las cosas en la vida de Parker, mejorando su traje e incluso añadiendo ‘spider-bots’ que le permiten vigilar la ciudad de manera efectiva.

Tampoco es la primera vez que Marvel y Shueshia hacen una alianza. Antes que DC comenzara a experimentar con la animación Marvel ya contaba con algunas de sus historias clave adaptadas a versión anime con shows japoneses dedicados a los 4 Fantásticos, X-Men e con Stan Lee produciendo y escribiendo varios mangas como Ultimo o Heroman.

‘Spider-Man: A través del SpiderVerso’ se estrena en las salas de cine el próximo 31 de mayo. Puedes ver la primera película a través de Netflix en Latinoamérica.

Imágenes: Shueshia