MANGA Plus Creators: ahora puedes publicar tu propio manga

Manga Plus, la aplicación para leer manga de Shueisha, es hoy una de las alternativas más populares para estar al día con las series de la revista de manera legal y gratuita. Pero quizás lo que tu deseas es no solo leer las grandes historias… sino también escribir y publicar las tuyas. Shueisha presentó esta semana MANGA Plus Creators una app de manga con títulos que son presentados por usuarios.

MANGA Plus Creators by SHUEISHA is NOW OPEN!

Link: https://t.co/XKpIPvQU1v Please submit your Manga work! pic.twitter.com/hLAux1b80h — MANGA Plus Creators by SHUEISHA Official (@MangaPlus_C) August 30, 2022

Manga Plus Creators fue lanzado como una app (que por ahora solo está disponible en ciertas regiones) y una página web (que está disponible en nuestro idioma). Para nosotros en este lado del ‘charco’ hay mejores noticias y es que los trabajos presentados no tienen que estar en inglés, sino que la página y los trabajos son compatibles con el español. Para poder subir tu trabajo solo debes crear una cuenta en el sitio y subir tu contenido.

La página parece cumplir el objetivo de ofrecer un espacio a los autores para presentar sus trabajos, independiente de si son ‘profesionales’ o no (la única directriz al respecto es que los trabajos tienen que ‘parecer’ manga). El servicio incluso permite a las personas crear ‘series’ de manera que puedes publicar diferentes capítulos.

El servicio incluso llevará a cabo diferentes concursos entre sus autores de manera mensual, que serán juzgados por miembros del departamento editorial de Shonen Jump+. Los títulos ganadores podrán ser publicados en la aplicación de Manga Plus (al lado de mangas como One Piece, Chainsaw Man o Boku Hero no Academia), la oportunidad de ser traducidos al japonés para ser publicados e incluso ganar dinero con bolsas de premios de hasta 1 millón de yenes (cerca de $ 31 millones de pesos).

El movimiento más reciente parece hacer parte de la estrategia de Shueisha por apelar más a sus audiencias en occidente, esta vez desde el lado de los creadores. La plataforma también parece estar buscando oportunidades para implementar un servicio pago para leer manga, de manera similar a como Crunchyroll se ha posicionado.

Imágenes: Shueisha