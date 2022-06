¡Más manga gratis! Todas las series de la Jump+ App llegan a Manga Plus

Más títulos llegarán pronto a Manga Plus, con el anuncio de llevar buena parte del catálogo de Jump+ a la app de manga gratuita.

¿Quién pidió más manga? Esta semana Shueshia, la editorial detrás de las revistas de manga más populares de Japón, anunció que todas las series shonen de su aplicación Jump+ ahora serán traducidas y publicadas de manera simultánea en Manga Plus.

Es una noticia bastante importante para los fans del manga. La Jump+ actualmente no solo funciona como una revista, sino además como una aplicación que permite al público en Japón disfrutar la mayoría de sus mangas en publicación. Con este anuncio lo que se promete es incrementar el número de series disponibles en la app de Manga Plus. Dicho de otra manera, Jump+ es una app exclusiva de Japón con la gran mayoría de los títulos shonen publicados por Shueshia, mientras que Manga Plus es la versión para occidente solo con una pequeña porción de las series.

Vale la pena mencionar que algunos de los títulos de la Jump+ ya están siendo publicados en la app para occidente. Spy x Family, por ejemplo, puede ser leído de manera gratuita en estos momentos. Sin embargo, hasta el momento el número era bastante reducido y solo se limitaba a algunos de sus títulos más populares. La actualización tampoco menciona si hay planes de incluir en algún momento Young Jump o Ultra Jumo al catálogo actual de Manga Plus.

El movimiento más reciente coincide con una encuesta que Manga Plus realizó hace poco. En ella la aplicación entre otras cosas preguntó a sus lectores si les gustaría tener acceso a más publicaciones, sí leían manga pirata (junto con una trampa para que pusieran la URL de su sitio ilegal favorito) y cuánto pagarían por un servicio que les dejara tener acceso a todas las publicaciones de la Jump sin límites de lectura.

Vale la pena aclarar que el anuncio no significa que todas las series en la historia de la Jump+ llegarán a Manga Plus. El anuncio parece estar limitado a las nuevas publicaciones en la revista. Los trabajos solo serán traducidos en inglés, pero estarán disponibles en todos los países, excepto China y Corea. También menciona que algunas de las series permanecerán restringidas para Japón.

Todos estos movimientos indican que Manga Plus tiene la intención de convertirse en un servicio de lectura similar a Webtoon o en el Crunchyroll de manga. Antes de que prendan las alarmas, lo más seguro es que la aplicación mantenga la lectura en simultaneo gratuita, pero que ofrezca acceso ilimitado a todo el catálogo por un precio mensual o anual.

En la actualidad Manga Plus tiene un modelo gratuito algo extraño. Los títulos de la Weekly Shonen Jump (One Piece, My Hero Academia) y las series más populares solo están disponibles de manera gratuita las tres primeras semanas, con los capítulos más viejos teniendo solo un ‘pase de lectura’ (lo que significa que una vez has terminado un cap, no puedes volver a leerlo en la aplicación). Por otro lado, otras series por fuera de esta revista (Oshi No Ko, Dandadan) tienen todos sus capítulos disponibles para lectura. La única manera de ‘releerlos’ es comprar las ediciones físicas (o ir a un sitio ilegal de manga’.

Manga Pus también compartió datos de usuarios activos. En 2022 la aplicación tiene un total de 10.500.000 usuarios activos al mes.

Imágenes: Shueshia