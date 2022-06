Aunque el mundo de las idols se sostiene en mentiras, prometemos que esta no es una de ellas. El manga de Oshi no Ko recibirá una adaptación al anime.

El manga de Aka Akasaka (el autor detrás de Kaguya Sama) y Mengo Yokoyari (autor de Kuzu no Honkai) comenzó a ser serializado hace tan solo dos años en las páginas de la Shūkan Young Jump. Sin embargo, se ha convertido en una de esas recomendaciones inevitables cada vez que visitas el tema de idols y pides una nueva lectura que sea diferente.

Por ahora, no hay mayores detalles sobre el proyecto. Es posible que en las próximas semanas nuevos detalles del proyecto sean develados. Tampoco contamos con una ventana para su estreno, pero sí tenemos un primer arte oficial del anime.

En caso de que no sepas de este manga, tenemos varías buenas noticias. La primera es que puedes comenzar a leer la historia desde ya de manera gratuita en Manga Plus, la aplicación de la editorial Jump. Cada miércoles la aplicación sube cuatro nuevos capítulos de su historia, con lo que puedes añadir algo más a tus lecturas mientras que Manga Plus se pone al día con el manga.

Oshi no Ko sin duda es una historia particular, en especial cuando consideras los trabajos anteriores de sus dos autores. No entraremos a dar detalles de su historia (pues la premisa es parte del gancho que tiene), pero para aquellos que están buscando un vistazo diferente de la industria del entretenimiento japonés es una lectura casi obligatoria. De hecho, el manga está mucho más cercano al género seinen que al de idols, considerando la manera en la que habla de temas como el acoso, desgaste y presión que tienen las personas en esta industria. Su historia incluso maneja temas como los límites de edad que tiene, los peligros, la manera en la que son construidas estas celebridades… todo al mismo tiempo que maneja algunos momentos de romance y comedia con la misma habilidad.

