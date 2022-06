Chainsaw Man: Parte 2 regresa a la Jump el 13 de julio

¡Es un buen momento para ser fan de Tatsuki Fujimoto!

Mientras que hemos esperados ansiosos por la adaptación de Chainsaw Man el genio loco del manga nos ha entregado dos one shots estupendos: Goodbye Eri y Look Back. Pero es hora de que regresemos a las motosierras demonio: Chainsaw Man: Parte 2 inicia su historia el próximo 13 de julio.

A continuación, daremos spoilers del final de Chainsaw Man.

La nueva serie de Fujimoto llegará de manera simultánea a Jump Plus, traducida al inglés, español (España), portugués, francés y tailandés. Por ahora no se han entregado mayores detalles del regreso, pero sin duda se trata de una sorpresa inesperada y agradable. En especial porque este mismo fin de semana también se anunció que Fujimoto publicaría otro One Shot, esta vez una colaboración con Toda (To Strip the Flesh) que se publicará la próxima semana.

Por supuesto, no tenemos la menor idea de qué esperar de Chainsaw Man: Parte 2. Una de las mejores cualidades de Fujimoto es que precisamente es impredecible. El capítulo final de Chainsaw Man terminó con Denji derrotando a Makima de una manera particular: despedazándola y luego alimentándose de los pedazos de su cuerpo para evitar que reviviera. Sin embargo, una ‘rencarnación’ de Makima ha aparecido con la forma del ‘demonio del control’ y el nombre Nayuta. Denji es encargado de criarla y acompañarla.}

Con algo de suerte la adaptación al anime de Chainsaw Man traerá todavía más ojos a la obra de Fujimoto. No es que el mangaka lo necesite. Actualmente el autor es reconocido como uno de los artistas de manga más talentosos y populares no solo en Japón, sino en todo el mundo. Su sello particular parece ser la capacidad de arriesgarse y hacer de cada trabajo algo mejor que lo anterior. Con esto, Chainsawman: Parte 2 promete traer más de la locura artística del autor.

Puedes leer todo Chainsawman de manera legal en la Jump Plus.

Imágenes: Shueshia.