La venta de manga crece, mientras que el cómic agoniza

El manga está teniendo su mejor momento en occidente, al menos si lo medimos por su crecimiento en los Estados Unidos. De acuerdo con un reporte de ICv2, un portal de negocios enfocado en productos Geek, en América del Norte la compra de manga se duplicó en 2021 en comparación al año anterior. Esto significó 24.4 millones de unidades vendidas, en comparación con las 15.5 millones de unidades vendidas en 2020 y un crecimiento de 160%.

Este crecimiento en el manga ha estado acompañado de un declive por parte del cómic más tradicional (Marvel y DC) que han sufrido un desplome en las ventas de sus series más populares. Una tendencia que, a diferencia de lo que ocurre con el caso del manga, no parece ser frenada por productos externos más populares (como es el universo de películas de Marvel). De hecho, aunque 2021 fue un año importante para la venta general de cómics y novelas gráficas, solo un 6.45% de las ventas correspondían a súper héroes.

En el caso del manga a pocos debería sorprender. La animación japonesa está pasando por uno de sus mayores picos de popularidad, en gran medida impulsados por la adopción de plataformas de streaming del modelo de transmisión en simultaneo. Esto ha significado que series como Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba o My Hero Academia han conseguido llegar a más personas, motivando el consumo de libros. No solo esto, sino que la aparición de historias como Chainsaw Man indica la importancia que han tenido plataformas como Manga Plus en dar a conocer estas historias que todavía no gozan de una adaptación al anime.

ICv2 también publicó un listado de las 10 series de manga mejor vendidas en 2021:

10: Chainsawman.

9: Toilet-Bound Hanako-Kun.

8: Jojo’s Bizarre Adventure.

7: Jojo’s Bizarre Adventure.

6: Junji Ito Horror.

5: My Hero Academia.

4: Berserk.

3: Attack on Titan.

2: One-Punch Man.

1: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Imágenes: Viz Media