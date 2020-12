Mappa animará la adaptación de Chainsaw Man

Del mismo estudio de 'Shingeki no Kyojin' llegará 'Chainsaw Man' uno de los mejores mangas de la Shonen Jump en años recientes.

Este fin de semana uno de las mangas más extrañas, espectaculares y sangrientos de la Shonen Jump terminó. Pero no se va sin un golpe. El final de su historia trajo consigo el anuncio de la esperada adaptación al anime, que será producida por nadie más que Mappa.

El estudio de anime en años recientes ha cobrado renombre por su calidad de animación y su temeridad al momento de tomar proyectos a gran escala. Para la muestra, son ellos los responsables de la temporada final de ‘Shingeki no Kyojin’, pero además de esto está la escala y cantidad de series por temporada en los últimos años: ‘The God of High School’, ‘Yuri!!! on Ice’, ‘Jujutsu Kaisen’, ‘Inuyashiki’, ‘Dorohedoro’, ‘Kakegurui’…

En el caso de ‘Chainsaw Man’ el estudio tiene el reto de adaptar uno de las historias mejor ilustradas en la revista. El manga de Tatsuki Fujimoto visualmente era una maravilla de leer. Desde el diseño de sus demonios que, eran estéticamente impresionantes y, al mismo tiempo, grotescos, hasta la acción de sus páginas que, por ejemplo, en uno de los tomos se atrevió a dedicar varias páginas solo a mencionar las víctimas de uno de los ataques de un enemigo.

Por ahora no hay detalles de cuándo llegará la adaptación., Se espera que en la semana del próximo 19 de diciembre, durante Jump Festa 21, se entreguen mayores detalles sobre cuándo se espera que llegue la adaptación. No que Mappa necesite más trabajo, pues el estudio tiene sus manos ocupadas por los próximos meses con de ‘Shingeki no Kyojin’. Por ahora puedes ingresar al sitio oficial del anime.

Describir la historia de ‘Chainsaw Man’ puede ser complicado y realmente no capturar los componentes esenciales de su historia. El manga comienza con Denji, su protagonista, un joven miserable que ha tenido que optar por vender partes de su cuerpo y finalmente cazar demonios para saldar la deuda de su padre. Pero después de ser traicionado y desmembrado, Denji renace como Chainsaw Man: un demonio brutal y temido. Y todo lo anterior solo hace parte del primer capítulo del manga. De hecho, puedes leer los primeros tres episodios en la app de Manga Plus en Android y iOS.

Imágenes: Shonen Jump