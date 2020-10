Los animes recomendados de la temporada otoño 2020

La temporada otoño 2020 trajo una nueva tanda de series para ver y nosotros presentamos cinco que nos gustaron ¿Cuál es su favorita?

La nueva temporada de animes merece ser mencionada, quizás solo por el hecho de que la anterior sin duda se vio afectada por la crisis del COVID-19. Con un Halloween que se debe pasar en casa y una navidad que pinta sin muchos viajes, la mejor entretención que tendremos muchos en estos tres meses del año será la nueva tanda de series, cortesía de los estudios en Japón.

Pero, con tantas series, muchos pueden no saber por dónde comenzar sus maratones de esta temporada otoño en 2020. En ENTER.CO hemos realizado la tarea y seguido la regla de los tres episodios para escoger cinco series que, creemos, merecen tu atención.

Para aquellos que nos leen por primera vez un recordatorio de las reglas: nada de segundas temporadas (no ‘Golden Kamuy’ o ‘Haikyu’), no series que sean lanzadas en tandas después de las tres primeras semanas; no OVAS, ONAS u otro tipo de especial. Por último: esta, como cualquier otra lista que encontrarás en Internet, es 100% subjetiva ¡Así que si tu anime favorito de la temporada otoño 2020 no está en la lista, háznoslo saber en los comentarios!

‘Jujutsu Kaisen’

De las páginas de la Shonen Jump llega ‘Jujutsu Kaisen’, la 1.000 serie sobre exorcistas shonen. Y quizás esta no sea la mejor introducción a la razón por la que deberías ver ‘Jujutsu Kaisen’, pero como alguien que está al día con el manga, creo que vale pena decir que aunque se trata de una serie como muchas, consigue hacer cosas como pocas. Es, de manera honesta, un anime de acción entretenido.

Pero quizás el elemento más llamativo de la temporada más reciente está en que el estudio detrás de la adaptación ha puesto un esfuerzo adicional en hacer sobresalir visualmente las escenas de acción, así como otorgar un estilo único a la serie que le permite convertirse en un placer para los ojos. Las escenas de acción son vibrantes, resaltando los elementos místicos de este mundo, con transiciones espectaculares.

‘Tonikaku Kawaii’

Después de que Nasa Yuzaki sufre un accidente y es salvado por una chica, se enamora de su salvadora y le declara su amor. Ella le responde que lo aceptará solo si se casan, a lo que él responde que sí. Así comienza esta historia que, a diferencia de la mayoría de romances en el anime, no se mantiene durante tres temporadas con muestras de amor que no llegan, sino que nos lleva de inmediato a la boda y vida juntos.

‘Tonikaku Kawaii’ es una historia que tiene encanto. No es particularmente brillante en su romance o animación, pero hay algo acogedor en ver esta pareja de esposos jóvenes. Más interesante, detrás de esta esta historia de recién casados se esconden algunos misterios que ayudan a impulsar este anime y lo convierten en la adición perfecta para aquellos que buscan endulzar su temporada.

‘Majo no Tabitabi’

Inicialmente este anime puede parecer otra historia más de ‘una protagonista linda haciendo cosas lindas’. Pero la mejor comparación que puedo hacer es ‘Kino no Tabi’ con un enfoque mucho más alto en la magia. La historia sigue los viajes de la bruja de la ceniza, que cumple su sueño de recorrer el mundo. Pero pocos de estos encuentros son dulces. Si algo, a menudo estas historias y experiencias que recolecta están llenas de tristeza y arrepentimientos.

‘Majo no Tabitabi’ está hermosamente animado. Esto hace que el recorrido visual de esta maga por los diferentes países ya sea, de por sí, una delicia. Pero además está el que las historias que presenta están armadas con una belleza triste y una selección de imágenes que hacen que sea difícil sacarlas de tu cabeza. Un anime perfecto para aquellos que disfrutan más de los micros cuentos que de las grandes novelas.

‘Kamisama ni Natta Hi’

Del mismo creador de ‘Clannad’, ‘Air’ y ‘Angel Beats’ llega la próxima historia que promete hacernos llorar en algún lugar de la temporada. Youta Narukami se está preparando para sus exámenes de ingreso cuando una diosa autoproclamada, con el nombre de Hina, aparece y le dice que el mundo está a punto de acabar. En vez de ofrecer alguna pista sobre la razón, Hina se ofrece para ayudar a Youta a conseguir el amor de su amiga de la infancia y, de paso, a poner cierto humor a su día a día.

Siguiendo la fórmula de siempre, este es un anime que está pensado para hacerte reír, tanto como hacerte llorar. Hasta el momento los capítulos han sido bastante entretenidos y los personajes tienen ese mismo encanto

‘Munou No Nana’

‘Boku Hero no Academia’ pero con edge. Voy a ser honesto: esta serie está en ese punto incomodo de ser también una de las peores de la temporada. Su historia tiene lugar en una isla de chicos con súper poderes que se están preparando para luchar contra monstruos. Sin embargo, una estudiante conoce la verdad: el verdadero peligro está en ellos y sus súper habilidades. Por lo que su misión será matarlos, uno por uno.

Si eres un fan de los animes de tipo sabaibukei (historias de supervivencia como ‘Mirai Nikki’ o ‘Btoom’) encontrarás las suficientes razones para invertir tiempo en esta serie. En lo personal, el encanto ha estado en las maneras en las que su protagonista crea estos planes para encargarse de chicos con el poder de viajar en el tiempo, congelar lagos o ver el futuro. No es la obra maestra de la temporada, por supuesto, pero es un serie bastante entretenida si tienes el tiempo extra en la temporada otoño 2020.

Imágenes: Montaje ENTER.CO