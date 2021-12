Creador de My Hero Academia planea terminar el manga ‘en un año’

Durante la Jump Festa, que se celebró este fin de semana, el autor de My Hero Academia aseguró que tiene toda la intención de terminar su historia este año.

El fin de semana que pasó fue bastante interesante para los fans de la Shonen Jump. Recibimos nuevos adelantos de animes como Chainsaw Man y Spy x Family, noticias de proyectos en la revista de manga e incluso algunas actualizaciones de los mismos creadores dentro de la revista. Uno que muchos pudieron pasar por alto fue una declaración de Kohei Horikoshi creador de My Hero Academia (Boku Hero no Academia) en el que aseguraba que era su intención terminar la serie en 2022.

La actualización se dio durante el antes mencionado Jump Festa, y fue reportada por diferentes medios como Kotaku. En ella Horikoshi asegura que “Si las cosas progresan sin problemas, el manga de My Hero Academia original alcanzará su objetivo, por ejemplo, en aproximadamente un año. Si las cosas no van bien, creo que en la Jump Festa del próximo año, haré que el Sr. Yamashita 8el actor de voz de Deku), lea la misma declaración «.

Por supuesto, los fans sabrán leer estas declaraciones con el contexto necesario. Usualmente los planes de terminar arcos o mangas enteros no suelen ajustarse a los calendarios de los mismos mangakas. Historias como My Hero Academia sacan un nuevo capítulo cada semana (Horikoshi es de los que menos pausa toma en la revista) lo que supone 52 nuevos episodios. Aunque en el papel suena como bastante, los arcos finales suelen suponer enfrentamientos a gran escala que toman por sí solos una parte importante de este número, junto con capítulos dedicados a desarrollar o explorar temas de My Hero Academia.

Dicho esto, es clara la intención de Horikoshi de terminar MY Hero Academia. Los últimos capítulos han estado preparando el terreno para el enfrentamiento final entre Deku y compañía contra All For One y su ejército de villanos. Por supuesto, el reto de todo buen manga no está solo en presentar estos enfrentamientos, sino en hacer que el arco final se sienta con el impacto que se espera para aquellos que han invertido tanto tiempo en la historia.

Puedes leer los últimos capítulos del manga de My Hero Academia en la aplicación de la Shonen Jump, Manga Plus.

