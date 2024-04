¡Otro más que muerde el polvo! Este otro spinoff de ‘Game of Thrones’ habría sido cancelado

Hace un par de años parecía que la popularidad de ‘Game of Thrones’ llevaría a la franquicia a una maratón de secuelas y spinoffs al mejor estilo de ‘The Walking Dead’. Pero los proyectos de este universo parecen tener una taza de mortalidad superior a la de sus personajes. Por ejemplo, esta semana se ha revelado que la serie spinoff dedicada a Jon Snow habría sido cancelada.

En una entrevista para Screen Rant, Kit Harington (que interpretó al personaje en todas las temporadas de ‘Game of Thrones’) confirmó que la serie de tipo ‘secuela’ ya no está en desarrollo.

Vale la pena mencionar que el lenguaje de la respuesta del actor indica que el proyecto no ha sido aplazado, sino que la idea parece haber sido descartado por completo. Al respecto el actor aseguró que el spinoff “está en descartado por completo… no es una posibilidad”. La razón también indica que no se trata de un problema que pueda ser solucionado de manera sencilla: simplemente no había una historia interesante que contar.

“Realmente nunca había hablado de ello, porque estaba en desarrollo. No quería que se filtrara que se estaba desarrollando, y no quería que sucediera algo en el que la gente comenzara a teorizar, entusiasmándose u odiando la idea, cuando tal vez nunca suceda. Porque en el desarrollo, miras todos los ángulos y ves si vale la pena”, comenzó Harrington. “Y actualmente no lo es… porque no pudimos encontrar la historia adecuada para contar que nos entusiasmara lo suficiente. Entonces, decidimos dejar de lado las herramientas por el momento. Puede que llegue un momento en el futuro en el que volvamos a ello, pero de momento, no. Está firmemente guardada en un cajón”.

Te puede interesar: El final de Game of Thrones iba a ser tres películas… pero HBO Max no aprobó la idea

Harrington parece tener razón en algo de lo que dice. Desde el primer momento uno de los puntos que más dudas generan sobre el proyecto fue la necesidad de una secuela al final de ‘Game of Thrones’. La última temporada y conclusión del show fue altamente criticada y para mucho cualquier intento por expandir en esta historia tiene el precedente (y casi la obligación moral) de resolver muchos de estos problemas.

No es el primer spinoff de ‘Game of Thrones’ que es cancelado en los últimos años. Poco antes de la última temporada se había anunciado la intención de un nuevo show llamado ‘La Larga Noche’ que se centraría en contar la primera guerra entre el Rey de la Noche y los primeros hombres. Sin embargo, el proyecto fue cancelado, incluso después de haber anunciado elenco y grabar su piloto. Recientemente también hemos escuchado de otros proyectos de GOT que están en desarrollo, incluyendo una serie animada o la versión de cómo llegó la casa Targaryen a Westeros y conquistó todos los reinos… pero estos shows no tienen garantizado su existencia.

Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer es esperar al estreno de ‘La Casa del Dragón’, que llegará al servicio de streaming el próximo 16 de junio.

Imágenes: Game of Thrones.