Una serie de Game of Thrones dedicada a Jon Snow está en desarrollo

Este año tendremos nuestro primer vistazo a uno de los spinoffs de Game of Thrones, House of the Dragon. Pero este no es el único proyecto que está trabajando HBO de la franquicia. Hay al menos cuatro spinoffs en desarrollo… ahora cinco, pues un artículo de The Hollywood Reporter asegura que en estos momentos se está desarrollando una serie que se concentrará en John Snow.

Por ahora los detalles son el proyecto son escasos y HBO Max o George R.R. Martin no ha confirmado su existencia. Sin embargo, THR asegura que Kit Harrington está involucrado y que regresaría a interpretar el papel, en caso de que el proyecto siga adelante. Esta es una de las partes que más dudas generan sobre el reporte pues el actor ha sido bastante vocal sobre el impacto que dejó interpretar al personaje por casi una década, al punto de asegurar que no volvería a interpretar a John Snow.

Otro punto interesante del rumor es que, hasta el momento, la mayoría de los spinoffs que HBO Max estaba trabajando están alejados de la continuidad de la serie principal y no tienen la participación de personajes que ya conocemos. La elección de regresar al universo de Game of Thrones, en especial teniendo como foco a un personaje como es John Snow es… una elección particular.

Si podemos hacer casos a los rumores, la historia también parece tener lugar después de los eventos del show. La elección de Harrington parece ser el mejor indicador (a menos de que solo regrese para realizar una voz en off al mejor estilo de Young Sheldon). El final de la serie mostraba al último de los Stark/Targaryen exiliado, yendo con los sobrevivientes de los salvajes más allá del muro. Es difícil saber qué más tiene que contar su historia, pero confiamos (¿rezamos?) que la elección de HBO Max tenga asociada una buena idea de por medio.

En cualquier caso, especular mucho no tiene sentido. HBO Max también ha demostrado que no le tiembla el pulso al momento de cancelar un proyecto de Game of Thrones. La productora frenó la serie ‘The Long Night’ que iba a contar los eventos de la primera guerra entre el Ejercito del Rey de la Noche y los primeros humanos. Así que es posible (de hecho, es muy probable) que la serie de Jon Snow jamás pase del estatus de ‘en desarrollo’.

Imágenes: HBO Max