La caída del dragón: este es el primer tráiler de House of the Dragon

House of the Dragon nos da un vistazo a la historia de la casa más poderosa de westeros, en el próximo drama de fantasía de HBO Max.

La segunda es la vencida. Los fans de Juego de Tronos se alegrarán con la llegada de un nuevo tráiler de House of the Dragon, el primer spinoff inspirado en el universo de George R.R. Martin.

House of the Dragon está inspirado en la Danza de los Dragones (el evento dentro del mundo de Game of Thrones, no el libro). Esta fue una guerra civil entre la caza Taragaryen que concluyó con la muerte de la mayoría de dragones vivos y la consecuente caída de poder y reputación de esta casa.

Con algo de suerte la nueva serie de HBO Max logrará limpiar algo la reputación de Game of Thrones. Después del final del show, el que fue uno de los fenómenos globales de la televisión pasó a ser un chiste algo malo sobre cómo arruinar una serie fantástica. La ventaja obvia que tenemos en este caso es que no hay mucho campo para sorpresas, considerando que ya sabemos ‘cómo terminará esta historia’… así que el reto está en cómo sus guionistas harán magia para convertir esta clase de historia de Westeros en un show al nivel de los mejores momentos de Game of Thrones.

La precuela también contará con Matt Smith como el Princípe Daemon (quien es hermano del rey Visarys I). El actor es mejor recordado por su rol en Dr. Who, pero aquellos menos fans del clásico de ciencia ficción lo podrán reconocer por su rol en The Crown, así como recientemente su papel dentro e Morbius.

Entre otros miembros del cast de House of the Dragon se encuentran Rhys Ifans quien encarnará a la mano del rey Otto Hightower, Olivia Cooke en el rol de Lady Alicent Hightower, quien de acuerdo a los libros de Martin, es la hija de Otto, Steve Toussaint como Lord Corlys Velarion, alias La Serpiente Marina, Eve Best como la princesa Rhaenys; Fabien Frankel como Ser Criston Cole y Sonoya Mizuno como Mysaria.

‘House of the Dragon’ y se estrenará el próximo 21 de agosto por HBO y por HBO Max.

