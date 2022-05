George R.R. Martin no entiende el odio hacia el final de GOT

El final de Game of Thrones (got) está dentro de los peores de la historia de la TV. Al menos, así nos lo hace ver la cantidad de veces que aparece en la internet, así como la reacción general que parece tener la audiencia cada vez que se toca el tema de su última temporada. Ahora que House of the Dragon está a la vuelta de la esquina, el tema de qué salió mal (y cómo podemos evitar de nuevo los mismos errores) ha vuelto a aparecer. Para George R.R Martin, autor de los libros que inspiraron la franquicia, la mayor duda está en otro lado: ¿por qué los fans odian tanto el final?

Hablando con The Independent, Martin expresó sus opiniones sobre las reacciones en línea que generó el final de GOT y aseguró que, desde su visión, el comportamiento de los fans a la conclusión de la historia había sido tóxico.

“No lo entiendo, ya sabes. OK, amas un programa, amas a un personaje. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Será un buen espectáculo, uno malo o uno mediocre. Algunos episodios son buenos, otros son malos. ¿Por qué la gente se vuelve tan loca por eso, sabes? … No entiendo cómo la gente puede llegar a odiar tanto algo que alguna vez amó. Si no te gusta un programa, ¡no lo veas! ¿Cómo se ha vuelto todo tan tóxico?”.

Por supuesto, es fácil entender la frustración que muchos fans tienen con GOT. Incluso si es posible justificar algunos de sus giros o el desenlace que tienen algunos de sus personajes, hay una falta de lógica en muchas de las decisiones que se tomó al final de la historia. Quizás uno de los puntos más álgidos está en cómo las temporadas anteriores presentaron a personajes como Tyrion o Varys como estos expertos en estrategia y manipulación… para verlos relegados a roles secundarios sin mayor control en la historia. La resolución a todo el conflicto con el Rey de la Noche también dejó mucho que desear, en una historia que literalmente había construido tensión en él como el gran villano final a derrotar, por no mencionar lo que ocurrió con personajes como Euron.

Lo cierto es que Martin siempre ha sido uno de los mayores defensores de la conclusión de Game of Thrones. En términos de historia el autor aseguró que su novela no se distancia mucho de los eventos que vimos. Por supuesto, estos comentarios fueron hechos hace tres años y todavía nos faltan dos libros, sin la mayor idea de cuándo veremos ‘Vientos de Invierno’ (que, a todas estas, nos ha dejado casi una década con John Snow muerto en el muro). Sin embargo, Martin también ha reconocido que hubo fallas desde HBO. Por ejemplo, el año pasado el autor confesó haber pedido a la productora extender por, al menos, dos temporadas más el show para expandir en ciertas historias.

De nuevo, con algo suerte se aprendieron las lecciones correctas del final de GOT. Al menos en esta ocasión tenemos alguna idea de cómo terminará la historia (si no quieren spoilers eviten cualquier artículo sobre ‘La Danza de Dragones’), así que el factor sorpresa estará más en cómo manejará sus personajes.

