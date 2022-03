George R.R Martin ofrece una actualización de Winds of Winter y spinoffs de ‘GOT’

La pandemia pasó… y todavía no recibimos el próximo libro de Game of Thrones. George R.R Martin nos tiene en este juego desde ya hace una década (¡Han pasado 10 años desde que dejó a John Snow muriendo frente a la muralla!) y ya tenemos una nueva actualización: sigue trabajando en Winds of Winter… con la promesa de no estar muy distraído con otros proyectos.

Algo de contexto: a través de su blog, Martin nos ha compartido una actualización sobre los planes de HBO para spinoffs de Game of Thrones. De acuerdo con Martin la productora está trabajando en diferentes proyectos de tipo live action, así como algunas historias animadas inspiradas en su universo.

No, no puedo decir cuántos. Pero espero que varios de estos programas salgan al aire. No todos, no, nunca son todos, pero al menos más de uno. Ciertamente eso espero», aseguró Martin en la entrada de su blog.

El escritor también compartió con nosotros los títulos de las series y precuelas de Game of Thrones en las que se está trabajando:

– House of the Dragon.

– The Sea Snake (antes con el título de 9 Voyages): una historia que contará la historia de Corlys Velaryon, apodado la serpiente de mar. El personaje es uno de los veremos por primera vez en House of the Dragon.

– 10,000 Ships: esta serie se desarrolla un milenio antes de los eventos de Game of Thrones, siguiendo a la princesa Nymeria y sus Rhoynars sobrevivientes.

– A Knight of the Seven Kingdoms / The Hedge Knight (el título no ha sido decidido): una adaptación derivada de sus relatos cortos de “The Tales of Dunk and Egg”, que relatan las aventuras de Ser Duncan the Tall (Dunk) y Aegon V Targaryen (Egg).

– The Golden Empire: la serie animada de la que algunos rumores hablaban.

Cabe mencionar que estos no son los únicos proyectos de Game of Thrones que pueden llegar a ver la luz del día, la lista anterior es solo aquellos que están en un estado avanzado y de los que Martin puede compartir algún tipo de actualización.

Todo esto, llegó con un comentario que pareció responder la única pregunta qué muchos fans pueden tener: ¿tendremos Winds of Winter, el sexto libro de la saga de Canción de Fuego e invierno, con tantos proyectos pendientes por parte del autor?

«Progresé mucho en Winds en 2020, y menos en 2021… pero ‘menos’ no es ‘ninguno», explicó en la publicación de su blog. «El mundo de A Song of Ice & Fire es mi prioridad número uno, y seguirá siéndolo hasta que se cuente la historia… Todavía estoy trabajando en Winds of Winter».

Imágenes: WikiCommons