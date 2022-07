Noah Schanpp lo ha confirmado: Will Byers es gay

No era necesaria una confirmación, pero da gusto que ahora podamos decir que no se trata solo de ‘mensajes’ y ‘señales’. Noah Schanpp ha confirmado que Will Byers es gay y que está enamorado de Mike.

En una entrevista con Variety el actor ha dejado de lado las áreas grises y de frente ha dicho que Will es homosexual. “Se insinuó en la temporada 1. Siempre estuvo ahí, pero nunca se supo realmente, ¿es solo que él crece más lento que sus amigos? Ahora que ha llegado a la adolescencia, lo convirtieron en algo muy real y obvio. Ahora está 100% claro que es gay y ama a Mike”, afirmó Schnapp.

Aunque la sexualidad de Will Byers siempre ha sido uno de los temas de especulación, la temporada 4 de Stranger Things dedicó bastante tiempo a entregar varios momentos en los que se explora este ‘secreto’ y el sufrimiento que le causa. En los primeros minutos vemos a Will rechazar a una chica en su escuela que intenta tocarlo con su pie. Luego, en los episodios finales, vemos a Will ‘confesar’ su amor a Mike a través de un discurso en el que explica los sentimientos de Eleven… que cualquier espectador entiende que son los suyos.

Estos momentos para muchos miembros de la comunidad LGTBI son de las partes que hacen de la temporada más reciente una de las mejores en la historia del show al representar esta lucha interna de Will. “La gente se me ha acercado [y dicho], ‘Este personaje de Will me hizo sentir tan bien. Y me relacioné mucho con eso. Eso es exactamente lo que era cuando era niño. Eso me hizo muy feliz de escuchar. Están escribiendo este personaje real y este viaje real y lucha real y lo están haciendo muy bien”.

Y vale la pena mencionar que las dudas no estaban por que la temporada actual no hiciera sus esfuerzos en dejar claro que Will Byers estaba enamorada de Mike. Era más por la manera en la que esta revelación fue presentada. Stranger Things 4 de manera intencional parecía ‘insinuar’ la sexualidad de Will, pero nunca confirmarla. Parece que la temporada 5 finalmente permitirá al personaje decir en voz alta quién es y qué es lo que siente.

«Obviamente, esperamos una escena de salida del armario, y también quiero verlos abordar esta conexión con el Mind Flayer y cómo encaja en el mundo«.

