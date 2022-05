¿Es Will Byers gay? Los escritores de Stranger Things 4 responden

A continuación, daremos spoilers de Stranger Things 4.

Una de las cosas que a muchos llamó la atención de la temporada más reciente de Stranger Things es la relación que tiene Will (Noah Schnapp) con Mike (Finn Wolfhard). La temporada inicia con Eleven narrando como él se ha concentrado en pintar más, pero que su cuadro más reciente ha decidido no ‘compartirlo con alguien más’. Este mismo cuadro luego vemos cómo planea mostrarlo o compartirlo con Mike, pero la montaña rusa de eventos termina por impedirlo, así que al final del volumen de ‘Stranger Things 4’ permanece la duda de qué exactamente es lo que quiere enseñarle Will a Mike.

Los fans, por supuesto, han especulado que esta temporada una de las revelaciones está en torno a la sexualidad de Will. Para muchos es claro que el primer volumen está preparando el terreno para presentar el conflicto interno de este personaje, ahora que ha descubierto sus sentimientos por su mejor amigo, al mismo tiempo que quizás plantea escenarios un poco más tenebrosos para el personaje. Para muchos la mayor evidencia está en una de las escenas del primer capítulo en el que una chica en la clase de Will intenta tocar su pierna, pero él la aleja.

Para ser honestos, ni siquiera sabemos si el volumen 1 resolverá esta duda. Hasta el momento la mayoría de la acción en la aventura de Will y Mike ha estado concentrado en que ubiquen a Eleven (y chistes de marihuana). Pero Shawn Levy, uno de los productores de Stranger Things 4, ha respondido la pregunta de si Will es Gay o si el show tocará en algún momento su sexualidad.

«Sin entrar en detalles sobre adónde vamos más adelante en la Temporada 4 [Volumen 2], supongo que solo diré que no hay muchos accidentes en Stranger Things. Hay una intención y una estrategia claras y se les da un pensamiento real a todos y cada uno de los personajes. Entonces, si saliste del Volumen 1 sintiendo esas migajas de pan de la trama y los personajes, probablemente no sea un accidente», comentó para Entertaiment Weekly.

Los comentarios parecen apuntar a que, sin duda, la historia no está simplemente buscando reacciones o teorías en los fans. Y, sin duda, hay pistas por todas partes. En algún momento Will le dice a Mike que «A veces creo que da miedo abrirse así, decir cómo te sientes realmente, especialmente a las personas que más te importan porque ¿y si no les gusta la verdad?», en una conversación que es sobre Eleven… pero que parece tener más detrás. Por si esto no es poco, durante la presentación de héroes la persona que elije Bill no es nadie más que Alan Turing, uno de los precursores de las ciencias de la computación y científicos claves en la Segunda Guerra Mundial, que fue acusado de cargos de indecencia después de que se hiciera pública su relación con otro hombre.

Por supuesto, hay otras teorías en el radar que para muchos son igual de válidas. Algunos aseguran que Will está enamorado de Eleven y no de Will (considerando su cercanía actual), mientras que otros creen que la relación de ellos es mucho más platónica. En cualquier caso, no es la primera vez que Stranger Things toca estos temas. Una de las revelaciones más agradables de la temporada anterior fue la escena en la que Robin (Maya Hawke) revela que es lesbiana. La escena no solo toca el tema de manera cuidadosa, sino que además permitió una relación diferente entre ella y Steve (Joe Keery).

Imágenes: Netflix