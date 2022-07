Will Byers será el foco principal de Stranger Things 5

A continuación, daremos spoilers de Stranger Things.

El final de Stranger Things 5 es frustrante, principalmente porque sabemos que no veremos al show de regreso hasta dentro de al menos dos años. Y es que solo los hermanos Duffer nos dejan con Hawkins completamente destruido, la puerta a El Otro Lado abierta y la confirmación de que el enemigo final no es nada más que alguien incluso más poderoso que Eleven. Quizás uno de los puntos más interesantes del final está en el regreso de Will a el pueblo y su confirmación de que en efecto Vecna fue la persona detrás de los accidentes y muertes en los últimos años.

Esto es importante, porque esta temporada el rol de Will fue más bien secundario. El protagonista de Stranger Things hace parte de una de las historias de la temporada, esta vez acompañando a Mike, Jonathan y Argyle en la búsqueda de Eleven para advertirle de la llegada del Gobierno (aunque terminan siendo un Taxi inesperado). Quizás el mayor avance y protagonismo que tiene el personaje está en una exploración de su sexualidad con la implicación de que es homosexual (que a estas alturas es algo que ya damos por sentado, considerando su conversación en el auto camino a la base militar).

Sin embargo, los hermanos Duffer (creadores del show) revelaron en una entrevista para Collider que quieren que la historia de Will sea uno de los puntos centrales de la temporada final de Stranger Things.

“Will va a ser una gran parte (de la historia) y enfoque, es realmente todo lo que puedo decir su viaje en la Temporada 5, Estamos empezando a ver su crecimiento como persona, de verdad. Lo cual ha sido un desafío por varias razones, algunas de ellas que son sobrenaturales. Pero estás empezando a verlo ser ‘su propia persona”, aseguró Matt Duffer.

Los hermanos hicieron énfasis en cómo la última temporada se encargará de cerrar el ciclo de muchos de estos personajes, lo que por supuesto significa que Will hace parte del grupo que evolucionará con la próxima temporada. «Está preparándonos para cerrar el círculo de regreso a la Temporada 1. Creo que lo verán con un par de arcos de personajes, no solo con Will. Sino también con Steve y Nancy, y su relación con Jonathan donde están las cosas no completamente resueltas. Los personajes tal vez hayan dado pasos, como en el caso de Will, pero ese viaje aún no ha terminado. Todo eso jugará un papel muy importante mientras tratamos de terminar esto la próxima temporada».

La próxima temporada de Stranger Things también ha prometido hacer un salto en el tiempo para ajustar los eventos a las edades actuales de los actores. A esto también le sumamos que en la temporada anterior Will afirma que puede ‘sentir’ a Vecna lo que lo hace uno de los recursos más útiles que tienen en este momento los chicos… pero también uno de los más peligrosos considerando esta conexión y el modus operandi de Vecna que se concentra en los puntos débiles de las personas.

Muchas preguntas, pocas respuestas y bastantes misterios alrededor del rol de Will. Stranger Things 5 desde ya nos emociona.

Imágenes: Netflix