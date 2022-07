Las cinco preguntas que nos deja Stranger Things 4

El último episodio de Stranger Things está entre los mejores del show. Culmina no solo entregando muchas de las cosas que pedimos a la serie (muertes de personajes queridos, encuentros, buena música, la promesa de más amenazas a futuro), sino que además deja muchas preguntas abiertas para la temporada 5 de Stranger Things.

En ENTER.CO hemos preparado esta lista con las cinco preguntas más importantes que nos deja Stranger Things 4.

¿Cómo escapará Eleven del Gobierno?

No solo es de Vecna que Eleven tiene que escapar. La última vez que la vimos, el Gobierno de los Estados Unidos está convencida de que ella es la verdadera causa de los incidentes en Hawkings. Por supuesto, es probable que el desastre natural y el que las muertes en Hawkings detengan la persecución. Pero el final insinuó que Eleven ha vuelto a su estatus de ‘fugitiva’, esta vez sin el apoyo del Doctor (que seguramente ahora está siendo vigilado).

También es curioso que se quede en Hawkins. La ciudad en esto momento es el centro de atención y parece uno de los primeros lugares en los que la buscarían. Hopper también está presuntamente muerto, lo que limita todavía más sus opciones

¿Es Will Gay?

Muchos esperaban que la temporada más reciente de Stranger Things culminará con Will revelando sus sentimientos a Mike. Toda la temporada pareció construir este momento e incluso pensamos que el cuadro que pintó era algún tipo de confesión. Pero los últimos dos capítulos siguen construyendo estas ‘confesiones’ de Will sin que él directamente lo confiese.

Hasta el momento ni los creadores de la serie ni Noah Schnapp han confirmado la sexualidad del personaje. Pero la única otra explicación para la conducta de Will en esta temporada era que estaba siendo ‘controlado’ por Vecna… cosa que en este punto podemos descartar. Dicho de otra manera, a estas alturas no necesitamos tanto una confirmación, como una confesión para cerrar el tema.

¿Qué pasó con Max?

El destino de Max es una de las cosas que necesitan ser resultas en la próxima temporada de Stranger Things. Oficialmente, Max murió después del ataque de Vecna. Sin embargo, Eleven de alguna manera (que nunca se muestra) consigue revivir su cuerpo. Por desgracia, la mente de Max parece no existir más… o al menos Eleven no tiene acceso a ella.

Una de las cosas que sabemos de Vecna es que su habilidad le permite ‘tomar todo de las personas’. El proceso destruye sus cuerpos (que es la verdadera razón por la que mueren). ¿Está Max atrapada de manera permanente en alguna de las pesadillas del monstruo? También es importante saber qué secuelas quedarán del ataque de Vecna. Por ejemplo, al final ella terminó perdiendo la vista y tampoco sabemos si le será posible regresar a la ‘normalidad’, incluso después de la derrota de Vecna.

¿Qué pasó con Enzo y Yuri?

Todo el regreso de Hopper y Joyce a America es básicamente dejado a nuestra imaginación. Lo que nos deja con diferentes preguntas sobre el destino final de Enzo (el guardia que se une a Hopper) y Yuri (el piloto que lo acompaña). En el caso de Enzo es importante, porque muchos aseguraban que él iba a ser una de las víctimas de la nueva temporada (¿seguros que no podemos cambiar un Enzo por un Eddie?), así que una de las mayores sorpresas es que saliera de la temporada vivo.

La buena noticia es que para la quinta temporada Hopper ha conseguido un aliado bastante competente (dos si contamos con Yuri… pero la lección de esta temporada es que es más bien impredecible). Lo lógico sería que Enzo escapara a los Estados Unidos y ahora busque traer a su familia, con la KGB detrás de él por el incidente en prisión.

¿Qué es el Otro Lado?

La cosa es que llevamos cinco temporadas… y todavía no entendemos muy bien qué es El Otro Lado.

Es curioso que sea presentado como otra dimensión, porque una de las cosas que aprendimos esta temporada es que el incidente en el que Eleven envió a Uno a esta dimensión fue lo que creo la copia de Hawkins que vimos y está congelada en el tiempo. Esto no termina de resolver cómo funciona muy bien esto y si es Vecna el motivo por el que no han podido cerrar por completo esta puerta. ¿Creo Eleven el Otro Lado? ¿Puede Eleven también controlar al Mind Flayer? ¿Cómo pudo Will comunicarse con Joyce al montar las luces en el alfabeto si las acciones en una dimensión no afectan los objetos de la otra? Tenemos cientos de preguntas.

