No solo Pedro Pascal: el MCU ya habría seleccionado al resto de los 4 Fantásticos

Muchas noticias del MCU en una misma semana. El mismo día no solo recibimos el primer tráiler de la temporada 2 de ‘What If’, sino que también una pista sobre la película de los 4 Fantásticos con el reporte de que Pedro Pascal está siendo considerado como la principal opción para el filme. Pero esto no es todo. Parece que el MCU ya tiene fichados a todos los actores que quiere para el equipo.

La información proviene de theinsneider.com, un blog manejado por Jeff Sneider (periodista para medios como Variety, The Wrap y Collider), que asegura que Marvel Studios desde hace meses tiene piezas gráficas de concepto que no solo incluyen a Pascal como Mr. Fantástico, sino que apuntarían a las primeras elecciones para el resto del equipo: Sue Stom/La Mujer Invisible sería interpretada por Vanessa Kirby, Jhonny Storm/La Antorcha Humana por Joseph Quinn y finalmente Ebon Moss-Bachrach como La Mole.

Vayamos opción por opción. Vanesa Kirby es una actriz de bajo perfil que es principalmente reconocida por roles secundarios. Uno de los más importantes ha sido en el drama para Netflix ‘The Crown’ en el que ella interpretó a la Princesa Margaret.

La elección para Johny Storm podría ser más del gusto de muchos. Hace unos años el nombre de Joseph Quinn podía no sonar a nadie, pero con su rol en la temporada más reciente de ‘Stranger Things’ como Eddie el actor se ha ganado el cariño de muchos fans y suena como una excelente opción para interpretar a la Antorcha Humana.

Te puede interesar: La película de los 4 Fantásticos no será una historia de orígenes

Por último, está Ebon Moss-Bachrach que también ha ganado algo de visibilidad gracias a la serie de TV ‘The Bear’ en la que interpreta a Richie. La voz del actor parece perfecta para el personaje y sin duda lo que nos interesa ver es qué tan bueno será el CG utilizado para traer al hombre de piedra a la pantalla grande.

Dos aclaraciones importantes. La primera es que este ‘poster concepto’ no es una confirmación de que todos o incluso alguno de estos actores hayan sido seleccionados. Es posible que las motivaciones y elecciones del estudio hayan cambiado en los meses recientes y el elenco final sea completamente diferente. Dicho esto, el que tres de los miembros del equipo de los 4 Fantásticos sean actores poco reconocidos explicaría la necesidad de traer un gran nombre como es el de Pascal a la película.

¿Por qué no hemos escuchado nada sobre el elenco de los 4 Fantásticos antes? La razón está en la huelga de actores que tuvo lugar en 2023 y que se extendió por más de tres meses. Al parecer Marvel Studios contactó a Pascal durante la pelea entre SAG-AFTRA y los estudios, pero, aunque el actor mostró interés no quiso avanzar la negociación hasta que se llegara a algún nuevo contrato.

Imágenes: Montaje ENTER.CO