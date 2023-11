Marvel está considerando cambiar a Kang como el villano principal de la fase 5 del MCU

No hay que ser muy observador para darse cuenta que el estado actual del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) es terrible. Las películas más recientes han fallado en ser los mismos éxitos en taquilla que antes. Por ejemplo, ‘The Marvels’ (que se estrena en unas semanas) está pronosticada para que genere la mitad de ingresos en su estreno que ‘Capitana Marvel’. Ahora un reporte de Variety parece confirmar lo que muchos especulaban: el MCU está en caos y los planes originales están cambiando, comenzando por el villano principal de la historia: Kang.

Un reporte de Variety asegura que desde hace meses los altos cargos en Marvel Studios están discutiendo cómo cambiar la historia que originalmente estaba planeada para ‘Avengers: Secret Wars’. Al parecer uno de los primeros puntos en la lista está en reemplazar a Kang como el villano principal.

Hay dos razones para que Marvel esté considerando el cambio. Jonathan Majors, que ha interpretado al villano en ‘Loki’ y ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, se encuentra en estos momentos envuelto en un escándalo y pronto será parte de un juicio por violencia física contra una ex pareja. Aunque Majors se ha declarado inocente y parece que la corte terminará dándole la razón, la imagen del actor es un elemento con el que el estudio no quiere tener que lidiar en especial si hace parte de sus proyectos por al menos los próximos 5 años.

Otro motivo está en que las historias de Marvel hasta el momento no han funcionado y el estudio esperaba que la aparición del ‘Kang de Majors’ en Quantumania fuera suficiente para que la película triunfara en la cartelera.

De acuerdo con el artículo de Variety, una de las opciones que está considerando el MCU es la posibilidad de que el villano final del próximo ‘mega evento’ de Marvel no sea Kang, sino que sea otro de los villanos más famosos de Marvel: Dr. Doom. No es una idea demente, considerando que el archi enemigo de ‘Los 4 Fantásticos’ es uno de los responsables de los eventos en la versión de los cómics de ‘Secret Wars’. Sin embargo, hasta el momento la idea ha sido descartada pues supondría que el estudio tendría que cambiar por completo la presentación de la fase 5 e ignorar la manera en la que series como ‘Loki’ o ‘Quantumania’ han preparado el terreno para que Kang se convierta en el gran villano de la próxima fase de Marvel.

El estudio tampoco ha descartado simplemente reemplazar al actor. No sería la primera vez que un personaje del MCU cambia de rostro para ajustarse a las necesidades del estudio. Terrence Howard originalmente iba a ser Máquina de Guerra, pero Marvel contrató a Don Cheadle en ‘Iron Man 2’. El estudio también decidió cambiar a Abby Ryder Fortson, que interpretó a Cassie Lang en Avengers: Endgame, por Kathryn Newton en ‘Quantumania’.

En cualquier caso, parece que Marvel tiene un plan mucho menos seguro para su fase 5 de lo que parecía. Es posible que la versión final de ‘Avengers 4’ y ‘Avengers 5’ sea mucho más diferente de lo que habíamos pensado en un inicio.

Imágenes: Marvel Studios.