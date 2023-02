Kang ha ‘matado’ a todos los vengadores en Quantumania

A continuación daremos spoilers de ‘Ant-man and the Wasp: Quantumania’.

SI Podemos creer a las primeras impresiones de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Kang no solo es cualquier villano del MCU, sino es uno de los mejores que el universo cinematográfico ha tenido (y sabemos que la barra tampoco es que estuviera muy alta). Sin embargo, un clip de la película anticipa que la versión que Scott Lang se encuentra en no solo ha matado a un vengador… los ha matado a todos.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania Film Clip:

«I’m An Avenger» Clips provided courtesy of Marvel Studios#AntManAndTheWaspQuantumania #kang #ScottLang pic.twitter.com/C4VEaYfIS4 — Cryptic HD QUALITY (@Cryptic4KQual) February 6, 2023



En caso de que tu inglés no sea tan bueno, el intercambio es bastante sencillo. Scott amenaza a Kang y le dice que se está metiendo con un Vengador y que lo mejor es que evite que llame a los otros. Kang no parece impresionado, sino sorprendido de encontrar a uno porque, en sus palabras, los ha matado a todos, incluyendo al ‘del martillo’. De hecho, parece que Kang ha matado a tantos que tiene problemas para recordar a los que ha conocido.

Esta escena puede parecer menor, pero sin duda es la carta de presentación que necesitamos para entender el nivel de villano que anticipa ser Kang. El hecho de que para él los vengadores no sean más que una anécdota menor es un testimonio de la razón por la que representa una amenaza tan grande para la tierra. También es importante, porque significa que el villano está más que preparado para enfrentarse a cualquier resistencia que pueda llegar a tener.

Te puede interesar: Kang será un tipo de ‘Thanos’ diferente en la fase 4 del MCU

Los adelantos también parecen indicar que Kang no está en el reino cuántico por deseo, sino que está capturado. En Loki aprendimos que la primera guerra entre multiversos terminó con todos los Kang ‘aparentemente’ asesinados por ‘El que permanece’. Sin embargo, es posible que una de estas versiones esté atrapada en el reino y esté buscando una manera de escapar para poder continuar con su plan de conquista. También vemos que la razón por la que Scott decide cooperar con él está que al parecer capturó a Casey Lang/Stature.

‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ también contará con dos escenas post crédito que, con algo de suerte, nos darán una mejor idea del próximo destino de Kang. Y si podemos creer a la amenaza en el clip… el villano tiene bastante más experiencia que Thanos en el arte de matar vengadores.

Imágenes: Marvel Comics