Impresionante: ¡Estas son las recciones a Ant-Man and the Wasp: Quantumania!

Estamos a una semana para el estreno de Ant-Man and the Wasp: Quantumania. El inicio de la fase 5 tiene a los fans de Marvel en un estado de emoción que hace mucho no veíamos. La primera aparición de Kang y el inicio de la guerra entre los multiversos, la llegada de los X-Men y los cuatro fantásticos… es un buen momento para ser fan de Marvel.

Y justamente este lunes 6 de febrero se realizó la primera proyección y alfombra roja de Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Por desgracia las primeras reseñas de la película todavía tienen que esperar un poco más, pero eso no significa que aquellos afortunados no pudieran dar sus primeras impresiones a través de redes sociales, obviamente sin spoilers.

¿Qué dicen las primeras reacciones de Ant-Man and the Wasp: Quantumania? La película parece traer a uno de los mejores villanos que hemos tenido en el MCU, con Kang robándose el show. También apuntan a que esta es la mejor de las tres películas de Ant-Man (lo que no dice mucho, considerando que ninguno de los dos anteriores filmes es particularmente porpular). También preparan al público para una película ‘extraña’ incluso bajo los estándares actuales del MCU.

Sin más demora: : ¡Estas son las recciones a Ant-Man and the Wasp: Quantumania!

PHASE 5 HAS BEGUN! The new #AntMan movie is like a psychedelic rollercoaster full of frightening & hilarious oddities, plus one VERY menacing Kang. Big STAR WARS vibes meet the MCU at its freakiest & most inventive. MODOK is a riot, but Jonathan Majors conquers. Loved the ride! pic.twitter.com/gdJqHld3rT — Erik Davis (@ErikDavis) February 7, 2023

«¡Ha comenzado la fase 5! La nueva película de Ant-Man es como una montaña rusa psicodélica llena de rarezas aterradoras e hilarantes, además de un Kang muy amenazante. Muchas vibras de Star Wars se encuentran con él en su forma más extraña e inventiva. MODOK es de lo mejor, pero Jonathan Majors Conquista ¡Me encantó el viaje!».

#AntManAndTheWaspQuantumania is the best of the trilogy. Higher stakes, dangers & repercussions. Its also got one the best MCU villains in #Kang. As soon as #JonathanMayors comes in, its his show. Kang is a scary lean-mean multiverse big baddie. Also, 2 cool post credits scenes. pic.twitter.com/t1V8HP2dsO — Fico (@FicoCangiano) February 7, 2023

«Ant-Man And The Wasp Quantumania es lo mejor de la trilogía. Apuestas más altas, peligros y repercusiones. También tiene uno de los mejores villanos de MCU en Kang. Además, 2 escenas geniales post créditos».

ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA is a blast, and finally answers some of the «where is the MCU going?» questions. Takes a minute to pick up, but has some great action scenes, creative visuals and a terrific villain in Kang. A solid start to Phase 5. #AntManAndTheWaspQuantumania pic.twitter.com/SaAwnZwOre — Shaurya Chawla (@_ShauryaChawla) February 7, 2023

«Ant-Man and the Wasp: Quantumania es genial, y finalmente responde algunas de las preguntas sobre: ¿A dónde va el MCU? Se toma un tiempo en hacerlo, pero tiene algunas escenas de acción geniales, imágenes creativas y un villano excelente en Kang. Un comienzo sólido para la Fase 5».

#AntManAndTheWaspQuantumania shows us that KANG is here to DOMINATE. Jonathan Majors is a threat that will hopefully shake the core of the MCU. It works best when the team is together but pacing & story suffer when they’re apart. Wish this stuck with me more. #AntMan #Kang pic.twitter.com/aduVzGfq17 — Shahbaz • The Movie Podcast (@shayhbaz) February 7, 2023

«Ant-Man and the Wasp: Quantumania estuvo bien equilibrado y de ritmo rápido. Me encantaron los momentos padre/hija en la película. Jonathan Majors es una bestia como Kang. Con Black Panther y ahora Ant-Man se siente como Marvel Studios está de nuevo en marcha. ¡Qué ganas de volver a verlo!».

#antmanandtheWaspQuantumania has two very important aspects: They lowered the jokes times 20 and #JonathanMajors is incredible as #KangtheConqueror. #Kang is the villain that the MCU really needed. Thank you #Majors for elevating my expectations, Phase 5 looks promising. pic.twitter.com/ELAudketGR — AtabeyTv (@AtabeyTv) February 7, 2023

«Ant-Man and the Wasp: Quantumania tiene dos aspectos muy importantes: Bajaron los chistes 20 veces y Jonathan Majors es increíble como Kang el conquistador. Kang es el villano que el MCU realmente necesitaba. Gracias Majors por elevar mis expectativas, la Fase 5 parece prometedora».

Imágenes: Marvel