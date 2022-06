Marvel confirma que John Kransiski no es el Mr. Fantástico del MCU

Desde que Mr. Fantástico hizo su primera aparición en el MCU, cortesía de una variante en ‘Multiverse of Madness’ interpretada por John Kransiski, los fans se han hecho solo una pregunta: ¿significa esto que el actor ha sido seleccionado como ‘el hombre más inteligente’ del MCU? Malas noticias para sus fans: su cameo en Dr. Strange in the Multiverse of Madness era solo fan service.

Puede ser una desilusión para muchos, pero la confirmación llega del mismo Sam Raimi, que respondió a la pregunta a través de un comentario en la edición especial de Multiverse of Madness. En él, el director explica cómo fue que se llegó a la decisión de incluir de este actor. Al parecer, Kevin Feige fue la persona que seleccionó a Kransiski como Mr. Fantástico y lo hizo solo porque “los fans han tenido durante años la idea que quién sería la persona perfecta para ser Reed Richards”.

Esto es importante, porque Raimi aclara que Feige quería que este sueño se llevara en un ‘universo alterno’ lo que indica que Marvel Studios quería entregar un poco de fan service, pero dejar claro que su Reed Richards no es de manera necesaria el que los fans han seleccionado. Es una decisión algo dolorosa, pero que se entiende considerando la manera en la que Marvel selecciona a las estrellas que encabezan sus películas. También significa que Feige nunca tenía la intención de traer a Kransiski al universo principal del MCU.

La revelación más reciente también significa que regresamos al inicio en nuestra búsqueda de pistas sobre la película de los 4 Fantásticos del MCU. Este es uno de los proyectos más misteriosos de Marvel Studios y, al parecer, Feige entiende que las expectativas en el debut del equipo de héroes son enormes. Lo último que supimos es que Marvel Studios estaba detrás de algún director ‘de renombre’, después de que Jon Watts (las películas de Spider-Man para el MCU) se había retirado como director del proyecto. Algo que aleja todavía más a la cinta de las salas de cine y que proyecta su estreno para 2025… por temprano.

Marvel recientemente anunció que tendrá un panel de presentación en la Comic Con de San Diego que se llevará a cabo el próximo 21 julio. El evento suele ser la plataforma de noticias, así que es posible que finalmente en un mes sepamos quiénes son los seleccionados para interpretar a los 4 Fantásticos del MCU. Y por mucho que nos guste John Kransiski como Mr. Fantástico hay que dar fe a Marvel, que tiene un récord perfecto seleccionando a las personas para dar vida a sus héroes más grandes.

Dr. Strange in the Multiverse of Madness ya está disponible en Disney+.

Imágenes: Marvel Studios.