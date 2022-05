8 preguntas que nos deja ‘Dr. Strange in the Multiverse of Madness’

Bueno… si las cosas son como la vez pasada podemos esperar no ver a Stephen Strange en solitario por un buen par de años. Dr. Strange in the Multiverse of Madness se estrenó esta semana y aunque resolvió un par de dudas que teníamos sobre el MCU, lo cierto es que película dejó bastantes agujeros en el multiverso repletos de preguntas para las que necesitamos una respuesta lo antes posible

En ENTER.CO hemos preparado esta lista de 10 preguntas que nos deja ‘Multiverse of Madness’.

1: ¿Qué pasó con Mordo?

Antes del estreno de la película, muchos estábamos convencidos de que Mordo sería el villano principal del filme. Pero, al final, resulta que la versión que conocemos en esta película es la de otro universo. Lo que nos deja la pregunta: ¿qué pasó con Mordo y su plan de eliminar a los hechiceros del mundo? Strange asegura que se ha pasado los últimos años ‘tratando de matarlo’… pero no lo hemos visto en acción y la duda que nos queda es, si a estas alturas, lo llegaremos a ver en algún momento.

2: ¿Cómo puede tener Wanda hijos en otras dimensiones?

En los cómics, los hijos de Wanda no son realmente reales. Historia corta, son la creación/reencarnación de Mephisto, pero en cualquier caso no hay una versión de la historia en la que sus hijos son reales. Años después veríamos a Tommy y Billy regresar a la ‘vida’, pero como versiones adolescentes… en cualquier caso, queda la duda de cómo Wanda no solo pudo recrear a sus hijos de manera exacta a cómo existían en otros universos… sino por qué ella es la única que no tiene algunos.

3: ¿Cuándo volveremos a ver más del multiverso?

‘Multiverse of Madness’ parece dejar la idea de que viajar por el Multiverso no es nada fácil. De hecho, incluso Wanda con los poderes del Darkhold lo máximo que podía hacer era ‘deambular’ y nos quedó clara la idea de que no se trata de un proceso muy sano para el multiverso. Sin embargo, parece poco probable que el MCU cierre, así como más las puertas a estas otras realidades. Sabemos que la TBA, por ejemplo, puede viajar a través del multiverso y también tenemos al Observador que incluso es capaz de transportar personas de otras reales… ¿cuándo se volverá a abrir la puerta a estas otras realidades?

4: ¿Es John Kransinski el Mr. Fantástico del MCU?

Uno de los mejores cameos de Multiverse of Madness es el de John Kransiski como Mr. Fantástico. Por años el actor fue el favorito de muchos para tomar el manto. Su inclusión como la versión del héroe en la cinta, en este sentido, puede ser tomada como nada más que una referencia divertida… a menos de que el MCU tenga planes de hacer del actor el nuevo rostro de Reed Richards. Por ahora Marvel Studios y el actor han mantenido el silencio… aunque seguramente se deba a que estamos en el rango de spoilers. Así que esperamos que en las próximas semanas el estudio confirme o descarte nuestras dudas.

5: ¿Cuál es el precio que pagó Strange por usar el Darkhold?

El final de Dr. Strange y la escena post créditos nos muestran que ‘el precio’ que pagó Strange por usar el Dark Hold es que ahora tiene el mismo tercer ojo que vimos al ‘Strange Malvado’. ¿Pero qué implica esto? En los cómics el héroe también termina despertando un tercer ojo, pero esta es más la representación del tercer ojo de Agamotho (que es la reliquia en la que antes se conservaba la piedra del tiempo). Strange también parece haber dominado este poder… así que no parece que su tiempo con el Darkhold realmente lo haya afectado… por ahora.

6: ¿Por qué Strange recuerda a Spider-Man?

La cosa con el conjuro que Strange utilizó al final de ‘No Way Home’ es que… sus reglas son bastante enredadas de comprender. En teoría, lo que Strange hizo es que todo el universo olvidara quién es Peter Parker (aquí no sabemos si el encantamiento afectó solo a su universo… de ser así, la lamentamos otros Peter Parkers). Pero el final de la película parecía hacer entender que parte de las consecuencias del conjuro es que la mayoría de las personas no recordaban los eventos ocurridos… lo que incluiría al mismo Strange.

7: ¿Qué pasará con Agatha ahora?

Al final de WandaVision Wanda decide castigar a Agatha encantándola para que asuma el rol de Agnes, la vecina entrometida. Sin embargo, la conversación apuntaba a que en algún momento la Bruja Escarlata volverá a pedir su ayuda. Luego está el que ahora que Wanda está ‘muerta’ Agatha podría liberarse de su conjuro… sabemos que hay un show en producción que la tendrá como protagonista, pero no si estará ambientado antes o después de los eventos de WandaVision.

8: ¿Está Wanda muerta?

Por supuesto la gran pregunta en estos momentos es: ¿Esta Wanda muerta? Al final de la película la Bruja Escarlata se sacrifica para destruir el Darkhold de todos los universos. Sin embargo, resulta extraño que Marvel haya decido matar a un personaje que abre tantas posibilidades a futuro… por ejemplo todavía nos falta el momento de ‘no more mutants’… ¿es posible el regreso de una Wanda en un futuro en el que también tengamos un Magneto en el MCU?

Imágenes: Marvel Studios