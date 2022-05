Evaluación: Dr. Strange in the Multiverse of Madness

La primera película de Marvel en 2022 es también uno de los filmes más esperados del MCU. Dr. Strange nos impresionó con su primera película. La secuela llegaba con este antecedente, junto con la promesa del multiverso (ahora que Disney tiene las propiedades para sacarle todo el provecho). ‘Dr. Strange in the Multiverse of Madness’ era la promesa de uno de los eventos más importantes de la fase 4 del MCU.

Después de los eventos del MCU, Dr. Strange (Benedict Cumberbatch) se enfrenta a un nuevo desadfío cuando América Chavez (Xochitl Gomez), una viajera de otro universo, llega a su dimensión escapando de un demonio que la quiere atrapar. Buscando protegerla, Strange se ve atrapado en un viaje entre sus versiones alternas y las de los más grandes héroes de todo el multiverso.

‘Multiverse of Madness’ es una película que causará división entre los fans del MCU. Su mezcla entre horror y acción es una moneda, que en algunos casos causará impresión favorable y en otros se verá como su mayor error (en ENTER.CO nos inclinamos por la primera, pero entendemos la segunda). Lo que sí podemos decir, es que es una historia que falla en sobrevivir las enormes expectativas que se tienen sobre ella y en el gran esquema del MCU termina por ser un filme más dentro de la enorme lista del MCU, principalmente porque incluso con el toque de Sam Raimi (su director) las películas de Marvel siguen llegando con errores de fábrica.

Horror + Acción: la pizza hawaiana de las películas de Marvel

La gran propuesta de ‘Multiverse’ of Madness está en entregar una mezcla entre la acción y el humor tradicional de Marvel, con un filme de horror. El primer logro que tuvo el MCU fue poner en el mando a Raimi, un director que tiene experiencia en ambos campos. Y, incluso con las críticas que se puede hacer a la película, una cosa que queda claro es que en este punto el MCU no tiene temor a experimentar, a dejar a los directores jugar con las ideas y conceptos.

Pero en el caso de esta película, la combinación de estos géneros, como la pizza hawaiana, es una cosa de gustos. Es una idea que comprobé al medir la recepción que tuvo en amigos que la vieron y el resultado es que no se trata de una fórmula sin fallas.

En lo personal, la disfrute. Creo que si había una película para jugar con esta idea era ‘Multiverse of Madness’, principalmente porque su villano lo permite. Es una película que nunca te hace saltar de su silla, pero sin duda se siente más espeluznante y oscura. Me sorprendió y gustó el que Marvel se atreviera a ser mucho más sangriento y visceral (al menos hasta donde lo permitía su calificación de PG 13).

Y, sin embargo, puedo entender a aquellos que ven problemas en este choque. Porque también hay momentos en los que Multiverse of Madness se siente como un filme incompleto, atrapado entre el no poder entregar el humor divertido de siempre, pero tampoco entregarnos un Marvel Zombis que nos haga ver los lados más grotescos del MCU.

‘Multiverse of Madness’ era muy grande para fallar

Quizás el mejor consejo que le pueda dar a cualquier persona que vaya a ver Multiverse of Madness es que mida sus expectativas. La película no resulta ser este evento impresionante que muchos tienen en su cabeza, sino que se trata de una aventura mucho más contenida y en algunos casos se siente casi como una historia aislada al resto del universo cinematográfico de Marvel.

Un ejemplo está los Illuminati de Multiverse of Madness. Aunque en los adelantos se presentaban como un actor importante en el filme y las teorías en los foros alimentaban algunas fantasías espectaculares… lo cierto es que la realidad la participación del grupo se siente casi gratuita y más como un fan service que como un cameo con efectos importantes… o incluso un impacto real.

Este puede ser un problema enorme, porque al final del día Multiverse of Madness se siente como una aventura estándar. De manera extraña el Multiverso parece mucho, mucho más pequeño y limitado después de Multiverse of Madness.

Un villano más desperdiciado

Quizás uno de los mayores problemas que tiene Multiverse of Madness es que la premisa de su villano es muy atractiva… pero termina siendo desaprovechada.

La conclusión que tiene el malo de ‘Multiverse of Madness’ es frustrante, por todo el potencial que tenía. Una de las grandes quejas que siempre hemos tenido del Marvel es la moralidad aburrida de sus malos. Por eso, en el papel la elección del enemigo de Dr. Strange es brillante. Y para dar mérito a la película, los primeros actos hacen un muy buen trabajo demostrando por qué necesitamos más historias del héroe caído en gracia…

Por desgracia el MCU parece creer que es más práctico matar a sus malos que lidiar con las zonas grises que generan. Necesitamos con desesperación un villano que siga haciendo dudar a los héroes de si lo que están haciendo está bien. Un personaje que represente esas áreas grises que el mundo de blancos y negros del MCU necesita con desespero.

La locura visual de Multiverse of Madness

Con estas críticas, Multiverse of Madness tiene ese elemento crucial de toda película de Marvel y es contar con al menos una escena que no nos podamos sacar de la cabeza (en este caso tenemos varías). Visualmente la película sigue experimentando, aunque nos alejamos de los viajes psicodélicos de la primera, para experimentar con las pesadillas del multiverso.

Multiverse of Madness es una cinta extraña, porque no se siente como una secuela de Dr. Strange, de lo diferente que es visualmente. No solo esto, sino que también cambia el mismo tono de sus personajes. Pasamos de un Strange que era una versión mágica de Tony Stark a un hechicero que enfrenta de manera más estoica el hecho de que la vida que ha escogido es imperfecta. Detrás de algunas de las frases más cursis del MCU (hay diálogos de Multiverse of Madness que parecen escritos para otra película) hay una pregunta interesante sobre el personaje… una que al menos nos gustaría ver un poco más explorada.

Un multiverso loco, imperfecto, pero entretenido:

Calificación: 4 / 5

‘Multiverse of Madness’ no es la mejor película del MCU. Tampoco es la mejor de la fase 4 del MCU. Pero incluso con sus defectos, es una muestra interesante del potencial que tiene el MCU ahora que Disney posee las cartas para actuar con mayor libertad en el mayor universo cinematográfico de la historia. Los fans de Marvel la adorarán e incluso es posible que aquellos que solo van por curiosidad a las salas terminen encontrando algo de locura en este multiverso de brujas escarlata y portales con forma de estrella.