Las cosas claves que debes recordar antes de ver Multiverse of Madness

¿Ya tienen su boleta para la premiere de Multiverse of Madness? Este fin de semana hay un plan claro y es ir a ver la película más reciente del MCU. Si eres un fan devoto del MCU es posible que hayas hecho una maratón para recordar algunas cosas claves del estado actual de su universo. Sin embargo, para aquellos que no tienen tiempo de ver todas las series de Disney+ o que quizás no tienen una memoria ideal hemos preparado esta lista de cosas que deberías recordar (o saber) antes de ir a las salas de cine:

¿Cuándo ocurre Multiverse of Madness?

Sabemos que la película ocurre después de los eventos de No Way Home, que dentro de la cronología está ocho meses después del blip (el final de Avengers: Endgame). No sabemos qué tanto tiempo ha pasado desde este momento, pero lo que sí pueden saber es que con esto Multiverse of Madness ocurre después también de Shang Chi, así como Eternals.

Ahora, un repaso rápido de las series de Disney+, así como las películas que deberían ser relevantes para Multiverse of Madness.

Dr. Strange

Mordo termina horrorizado ante lo que hizo Strange con la gema del tiempo. Luego vemos que ha comenzado a recolectar el poder mágico de otros hechiceros.

WandaVision

Wanda ahora es consciente de que sus poderes son magia del caos.

La última vez que la vimos parecía estar explorando el Darkhold, que es un libro místico que contiene entre otras cosas información sobre la ‘Bruja Escarlata’.

Wanda se ha retirado del ojo público. Hasta donde sabemos pocas personas conocen del incidente de Westview.

Loki

Existen múltiples líneas de tiempo dentro de un mismo universo (por ejemplo, el mismo universo principal del MCU tuvo al menos en algún momento dos líneas de tiempo, una en la que Loki escapó con el teseracto).

Kang, en algún momento, tomó control de la TBA (la organización que se encargaba de eliminar líneas de tiempo no ‘autorizadas’).

Spider-Man No Way Home

El mundo (y Stephen Strange) no tienen recuerdo de quién es Peter Parker. Dicho esto, parece que Strange sí recuerda el hechizo realizado (de alguna manera).

Strange no tiene el cargo de hechicero supremo en estos momentos. Wong en estos momentos tiene el cargo, pues le fue asignado después del chasquido de Thanos, ante la ausencia de Stephen.

El estado del multiverso

Marvel ha mantenido en completo silencio si Multiverse of Madness ocurre antes o después de Loki (principalmente porque la TVA está por fuera de la línea de tiempo… así que técnicamente todo lo que ocurre en el MCU está pasando al mismo tiempo que Loki… no deberían prestar mucha atención.

Lo que sí sabemos es que desde siempre ha existido un multiverso. Este está compuesto por diferentes realidades diferentes a la que conocemos en el MCU: una realidad en la que hay zombis, otra en la que Peggie Carter se convirtió en la capitana América, etc.

Si los eventos en Multiverse of Madness ocurren antes de Loki, entonces el multiverso está ‘controlado’ por la TVA evitando nuevas líneas de tiempo que son alteraciones a los eventos que ‘deberían ocurrir’. Si ocurre después… bueno, realmente no lo sabemos.

