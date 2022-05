¿Qué está diciendo la crítica de the Multiverse of Madness?

Esta semana se estrena Multiverse of Madness y para aquellos que no están seguros de si ir este fin de semana tenemos las primeras críticas.

Este lunes fue la premiere de Dr. Strange in the Multiverse of Madness. El resto de mortales tendremos que esperar un par de días más para poder ver el filme, pero gracias a los críticos que tuvieron la oportunidad de asistir al evento ya contamos con unas primeras críticas de la película que nos a entender mejor qué podemos esperar de uno de los filmes más esperados para los fans del MCU.

Para empezar, la mayoría de calificaciones son positivas, aunque no se trata de un éxito definitivo a la misma escala que ‘Black Panther’ o ‘Avengers Endgame’, con la mayoría de calificaciones están dentro del 7 y 8. Con todo, muchos aseguran que Multiverse of Madness se siente como una experimentación en el MCU que combina los elementos de acción de este universo con el horror que trae a la mesa Sam Raimi, director de la película (la trilogía original de Spider-Man y No Respires).

¿Cuál es el mayor problema que muchos encuentran en la película? La queja más común es una que hemos escuchado mucho en los últimos días: el fanservice para algunos es bastante gratuito en esta película (algo que venimos a esperar, considerando la idea de que la cinta tiene que ver con variantes y versiones alternas de estos personajes).

La segunda queja más frecuente que hemos visto en estas reseñas está en la consistencia del filme. Para algunos ‘Multiverse of Madness’ no consigue reconciliar del todo bien la idea de querer ser un filme de horror con sus temas de acción. Mirando el panorama general, tenemos una película imperfecta de Marvel, pero, que incluso con estos defectos, para la gran mayoría de críticos amerita la visita a las salas de cine.

A continuación, les compartimos algunos extractos de las primeras reseñas de Multiverse of Madness.

“¿Hay aspectos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Sam Raimi que podrían ser mejores? Definitivamente. El guion es francamente cursi a veces, y hay momentos que son extraños sin agregar nada a la historia general o al desarrollo del personaje. Dicho esto, tiene una música que es para morirse, algunas actuaciones geniales, ¡y los fanáticos nunca se aburrirán!”.

“Incluso los intentos de la película de servir a los fanáticos, que incluyen algunos secretos bien guardados que esta reseña no se atrevería a revelar, finalmente se pervierten hasta el punto de que tanto los fanáticos incondicionales de Marvel como los observadores del odio podrían encontrarse vitoreando al mismo volumen… Eso no es suficiente para hacer de “Multiverse of Madness” una gran película, pero es suficiente para convertirla en una verdadera película de Sam Raimi”.

«Algunos cortes y algunos chistes fallidos son un pequeño precio a pagar por un cineasta con suficiente visión para hacerte olvidar brevemente que estás viendo otro producto de la línea de montaje. Puede que no suene terriblemente inspirador, pero en el contexto de una serie en general donde la magia del cine se apodera solo de forma intermitente, puede parecer francamente heroico.»

«Lo que Raimi ha hecho con su contribución, sin embargo, no es construir otra montaña rusa, sino una casa embrujada infernal, alimentada por una abundancia de creatividad excéntrica, imaginación y habilidades finamente afinadas. Los métodos que emplea para su locura son lo que hace que esta película sobresalga, en este o en cualquier otro universo».

Imágenes: Marvel Studios