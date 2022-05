¿Qué ver antes de Dr. Strange in the Multiverse of Madness?

¿Ya tienes las boletas para Multiverse of Madness? Quizás te falta un show o película por ver antes de ir a las salas de cine. +

Dr. Strange in The Multiverse of Madness se estrena esta semana y para los fans de Marvel es la cita inevitable en 2022. Por supuesto, si eres un seguidor más ‘casual’ de la franquicia es posible que estés un poco más desconectado con los últimos eventos. No te culpamos. Seguir el paso al MCU es un poco complicado, considerando la cantidad de películas y series que salen cada año.

Por esto en ENTER.CO hemos preparado una lista de las series y películas que tienes que ver antes de asistir a la premiere de Multiverse of Madness.

Si no has visto WandaVision es posible que te pierdas bastante viendo Dr. Strange. La principal razón está en que Wanda es casi una coprotagonista en la película más reciente del hechicero supremo. También sabemos que la cinta tocará muchos de los eventos ocurridos en Westview, por lo que es imposible llegar a las salas sin haberla visto… puedes pensar en ella casi como una precuela de Multiverse of Madness.

No obligatorio, pero sí importante. Primero, porque Loki tiene un cameo anunciado en la película. Segundo, porque los eventos de Loki son mencionados de manera muy superficial. Tercero, porque para muchos será importante entender el estado del multiverso. No podemos decir más por ahora.

Si deciden saltarse la antología animada de Marvel van a terminar perdiendo muchas referencias en Multiverse of Madness. Quizás la más importante está la aparición de viertas variantes que sabemos estarán en las películas… además de cierta plaga zombi que parece regresar para causar caos en el multiverso.

Sabemos que el punto de inicio en el problema está en No Way Home. Aunque Strange reparó el daño causado por el deseo de Peter, el Multiverso ha tomado nota de los problemas que causa esta versión del hechicero supremo. Más importante, hay algunas secuelas visibles que son las que vemos al inicio del filme, en especial a la precaución que ahora tiene Strange frente al multiverso.

Imágenes: Marvel Studios